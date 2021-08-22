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女酒測屢吹失敗　警查出「2次酒駕前科」認定拒測！罰18萬吊照

▲cheers,beer,啤酒,乾杯。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女遭警攔下酒測，找朋友來卻證明她確實有喝酒，最後認定拒測開罰。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者李忠憲／台中報導

有酒駕前科沒理由不會吹！警方懷疑林姓女子騎機車酒駕，拿酒測器屢吹不過，殊不知她之前已2次酒駕前科，找來的友人竟還證明她確實有喝一支台啤。員警告知「沒理由不會吹」，認定拒測開罰18萬吊銷駕照。林女不服提行政訴訟，要求撤銷處分，但法官認為警方依法開罰有據，駁回起訴。

判決書指出，林姓女子去年10月6日下午騎機車經過神岡區三社路時車身搖晃，停等紅燈越線違規，遭警方攔查並發現她本身有2次酒駕前科，身上還有酒味。警方要求酒測，林女消極不配合無法完成，遭認定「拒絕接受酒測」開單，裁處180000元並吊銷駕駛執照，3年內不得考領駕照，並應參加道路安全講習。林女不服，向台中地院提起行政訴訟。

林女向法官表示，她當天剛下班，「都沒怎樣為何將我攔下？我那一瓶啤酒是剛上班時喝的，已過了4 個小時，根本就沒有酒駕。之後我沒喝礦泉水，我仍努力吹氣，不知為何還是吹不出來。」，聲明撤銷原處分。

然而，法官勘驗警方的密錄器畫面，林女遭攔下後，警方問說「你喝酒喔？」她回說「只有喝茶葉」警員再說「沒有喝酒，那可以吹嗎？那吹一下」、「你之前有前科，我要攔下來查看一下」、「有前科的都會攔」。

警方備好酒測器，反覆教導林女吹氣動作，但她卻屢屢不成功。另一警員問她「你之前有吹過吧？」她回「只有一次」員警接著說「2次了啦，我看你2條酒駕前科」、「就照上次程序吹它，不要說之前都有吹過，這次突然不會了，兩次酒駕，這次突然不會」林女多次吹仍不成功，還說「啊我沒犯錯你就把我攔下來，這樣很奇怪耶」

林女急CALL友人到場，友人步行來後，竟然跟警方說，她有喝，喝一支台灣啤酒，成了林女有酒駕的證人。員警立刻拿礦泉水給林女漱口，當場說，「她證明你有酒駕，你又規避，消極不配合一樣，沒機會了」。林女依然拒簽，但警方仍依法開出舉發通知單等。

法官認為，警方攔查有據，林女先前已有酒測經驗，這次過程中屢次以呼氣不足、未吐氣或倒吸氣導致失敗，已構成消極不作為。警方依法開罰有據，判林女敗訴。全案可上訴。

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