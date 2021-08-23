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社會 社會焦點 保障人權

「要命小方」妻子開賓士自撞拒酒測　到院藉口上廁所竟落跑！

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林女駕駛白色賓士自撞後翻車，到醫院還未進行酒測就落跑。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市民44歲林姓女子，22日晚間8時許於北屯區崇德路、崇德八路駕駛白色賓士不明原因自撞路邊3輛轎車後翻車，警方到場後林女自述有頭暈情形，無法進行酒測，警方遂將她先行送醫檢視。林女到院後不斷拖延酒測，未料2個多小時過後，林女竟藉由上廁所、在其兒子的協助下，就直接離開醫院，警方事後到林女住處查訪也未找到人，目前正透過相關監視器找尋林女到案說明。經查，林女是台中新生代角頭、涉及擄人勒贖等重大案件「要命小方」的妻子。

台中第五警分局表示，22日晚間8時15分崇德路三段10號前，林女開車不慎撞到停放路旁停車格的3輛自小客後翻覆，警方到場時，林女表示頭昏身體不適無法酒測，在以先行救護傷患再行酒測為原則的前提下，當時林女在其兒子的陪同下坐上救護車，至中國醫藥大學附設醫院就診，林女也願意至醫院後配合醫院抽血檢測。

▲▼ 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲林女車禍後自行脫困，向警方表示有頭暈情形。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林女不明原因自撞，波及3輛轎車，隨後車輛翻覆。（圖／民眾提供）

第五警分局說，救護車同晚8時30分到院後，員警也於9時05分到達醫院，並再次詢問林女可否吹氣酒測，林女又稱無法實施酒測，員警遂將抽血委託書給醫院，且由於正處防疫期間，院方告知員警無法一起在診間等候，請員警在3小時過後返回醫院領取委託書。

第五警分局指出，當時初步觀察，林女並無明顯酒味酒容，但在同晚11時員警再返回醫院欲取委託書時，醫護人員說林女因要上廁所，所以還沒抽血，並由她的兒子推輪椅前去，未料就此再也沒回到急診室的留觀區。

第五警分局表示，員警同晚11時30分至林女住處查訪，但無人回應。由於本案非屬刑事訴訟法的現行犯，且屬自撞的交通事故，再加上處防疫期間，所以員警無法在診間全程陪同；為釐清相關案情，本分局已全力動員，調閱道路周邊監視器並持續查訪，要在最短的時間內，找到林女至本分局說明細節，以釐清案情。

經查，林女過去有3次酒駕前科，2018年間被台中地院判刑6個月，她以丈夫因案被判處超過10年刑期入獄服刑，必須獨力擔起照顧公婆、2名未成年子女為由，請求法官給予機會，但遭駁回。

另外，林女的丈夫就是綽號「要命小方」的台中新生代角頭方敏懿，2015年2月間指揮多名手下，擄走中部廖姓車商，並勒贖2億元，最後得手1500萬元後釋放肉票，還約定再拿贖款2000萬元來贖回車商的裸照光碟；此案經最高法院多次撤銷發回後，最後採信更二審見解，判刑10年6月定讞。

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