大陸今清零！「無本土病例」　新增21例境外輸入

▲大陸疫情趨緩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

本土零新增！大陸衛健委23日通報，22日0到24時，新增確診病例21例，均為境外輸入病例（廣東5例，上海4例，天津3例，雲南3例，北京2例，山西1例，浙江1例，河南1例，四川1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

當日新增治愈出院病例74例，解除醫學觀察的密切接觸者2171人，重症病例較前一日減少7例。

境外輸入現有確診病例734例（其中重症病例10例），現有疑似病例1例。累計確診病例8105例，累計治愈出院病例7371例，無死亡病例。

截至8月22日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1695例（其中重症病例23例），累計治愈出院病例88321例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例94652例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者1158348人，尚在醫學觀察的密切接觸者36707人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者16例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例3例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察14例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者507例（境外輸入420例）。