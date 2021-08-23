路透：台灣開打「有爭議的」高端疫苗　蔡英文以接種證明安全性

▲總統蔡英文23日施打全台首劑高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張寧倢／編譯

台灣今天開打國產高端疫苗，總統蔡英文23日一早前往台大醫學院體育館，率先接種全台第一針，而路透社也刊出報導稱，蔡總統接種首劑高端疫苗，顯示了她的信心，並證明疫苗的安全性，但同時也代表著台灣開始推出「有爭議的」疫苗，因為部分人士批評疫苗的批准使用過於倉促。

根據路透社報導，蔡總統此前一直拒絕接種莫德納與AZ疫苗，她23日注射了高端（Medigen）疫苗顯示了她對疫苗的信心，並以此證明疫苗的安全性，然而，蔡英文的接種同時標誌著台灣開始推出「有爭議的」疫苗，台灣主要反對黨「國民黨」發起了激烈的運動，前黨主席郝龍斌更提出訴訟要求取消高端的授權使用，但已於上周遭法院駁回。

▲蔡英文接種高端疫苗後，開心秀出接種黃卡，對鏡頭比讚。（圖／記者屠惠剛攝）

報導稱，國民黨表示支持國產疫苗，但高端的批准過於倉促。國民黨國際部副主任何志勇向路透社表示，「台灣人民的生命與健康沒有必要被當成實驗室的白老鼠。」不過，目前為止已有70多萬人報名登記高端疫苗接種，而高端總經理陳燦堅則向路透社說明，「我們已經做了很多實驗，大家都看到了我們的疫苗有多安全、副作用很少、幾乎沒有發燒等等，所以我認為每個人都可以放心。」

據報導，高端是一款重組蛋白疫苗（蛋白質次單元疫苗），是與美國國家衛生院（National Institutes of Health）合作開發的，台灣政府已經訂購首批500萬劑高端疫苗，但強調沒有人會被政府強迫施打高端。路透社指出，台灣2350萬人口中，約40％的人至少接種一劑莫德納或AZ疫苗，但只有不到5％完整接種2劑，與亞洲其他地區不同的是，台灣沒有面臨加快接種速度的巨大壓力，因為台灣每天只有少量的本土確診病例。

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