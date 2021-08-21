154喵星人依法枉死！動保悲憤：牠們是無辜的，政府別再這樣

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

海巡署高雄查緝隊20日晚間查獲不法漁船，走私154隻名貴貓，價值約1千萬元，由於這些走私貓無法證明來源，已於21日下午4點全數安樂死。台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表達遺憾，強調未來不要再有相同事情發生，「若是人走私偷渡來台，總不可能安樂死吧？」

▲經清點，共有62籠寵物攜帶箱 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

海巡署查獲澎湖外海有不知名船舶走私，清點後共有62籠寵物攜帶箱，裏頭全是名貴貓，包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式價格不斐的貓種，價值高達新臺幣1千萬元。不過這批貓咪已被認定走私，將會進行人道處理。

農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理證實，這些清點後確認數字是154隻，每隻經過清點及拍照，約於今日下午16時，全數已經完成安樂死。

▲154隻走私喵星人已全數安樂死。（圖／記者洪靖宜翻攝）

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，法規雖是這樣規定，但基於人道考量，希望未來不要再有這樣的事情發生，非常遺憾，動物是無辜的，雖然邊境嚴防有相關規定，但動物是否生病，其實可以檢查的。

倪京台說，今日接獲消息，已表達願意妥善安置讓貓咪走完檢疫程序，也願意全額支付相關費用，但政府沒有考量到這一點，「我們蠻遺憾」。

▲台灣動物緊急救援小組發言人倪京台。（圖／記者許宥孺翻攝）

倪京台強調，不能給動物扣上大帽子，認為牠們可能危害台灣物種就必須銷毀，這些動物可以經過檢疫、隔離或是法定程序，甚至可以檢查牠們是否生病，「若是人走私偷渡來台，總不可能安樂死吧？」

倪京台認為，動物應也可以用同樣方式做，且相同事情也可能再發生，希望有更好的方法。

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