瑪莎拉蒂遭噴漆寫「渣男」2字！下手的竟是女友　超瞎原因曝

▲高雄林姓男子的愛車瑪莎拉蒂被女友噴黑漆，還寫「渣男」。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

小老婆遭噴黑漆，還寫「渣男」2字，你捨得嗎？高雄市一名林姓男子為了給女友生日驚喜，偷偷跑去做蛋糕，期間2小時都不接電話，女友氣炸肉搜，找到男友的愛車瑪莎拉蒂後，就在車身上噴黑漆寫「渣男」，讓男友笑不出來，只好在蛋糕上反擊，寫下「操」字，麻煩女友以後要多操心。

▲林姓男子為給女友驚喜，偷偷跑去做蛋糕。（圖／林姓男子提供）

林姓男子為了慶祝女友生日，22日下午3點多自己開車出門，到一家DIY蛋糕店做甜點，打算給女友一個特別的驚喜，蛋糕都已送進烤箱，沒想到收到女友傳來的照片，才發現自己的愛車瑪莎拉蒂被噴黑漆，引擎蓋、車門都被寫上「渣男」2字，讓他超傻眼。

▲林姓男子看到愛車被噴漆當場傻眼，動手的還是女友。（圖／林姓男子提供）

「看過國外影片有人被噴過，我還笑人家，誰知道今天換我被噴！」林姓男子強調自己沒有做什麼事，一切都是誤會，而做出這件事的兇手，就是女友本人，只是2個小時沒接女友電話，就看到這樣的慘案，讓他根本笑不出來，目前只能趕快把車子送進汽車美容特殊洗，「今天學到女朋友的電話一定要接，還有車別停外面」。

▲今天是羅姓女友生日，卻找不到男友，動員所有朋友肉搜後怒噴漆。（圖／林姓男子提供）

羅姓女友則說，今天是她的生日，但一直找不到男友，電話打了2個小時，視訊也都被掛電話，只好出動所有朋友幫忙肉搜，一知道位置後，就馬上開車殺過去，一下車就在車身上噴黑漆，怒寫「渣男」。

不過一得知男友消失2小時，其實是為了幫自己做蛋糕，羅姓女友也尷尬笑說：「很愧疚！」雖然男友平時對她很好，不過也很愛捉弄她，所以這也可以算是報復。

▲▼林姓男子為報復女友，在蛋糕上寫「操」，拜託女友以後多操心。（圖／記者吳世龍攝）

林姓男子後來也端出烤好的生日蛋糕，但是他要先向羅姓女友說聲「對不起」，因為仔細看蛋糕表面上，被寫了粉紅色的「操」字，林姓男子強調，若是女友沒有噴車，他不會這樣寫，所以以後還要麻煩女友「操心」了！

▲▼林姓男子把車送進汽車美容。（圖／記者吳世龍攝）