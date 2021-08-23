獨／2歲童遭門斷指！幼兒園長拒說明鬼扯：去探病　心痛媽打臉

▲2歲大楊姓男童遭幼兒園教室門夾斷中指，園方竟稱教室沒監視器。（圖／沈姓媽媽提供）

地方中心／高雄報導

高雄市一名2歲男童遭教室門夾斷手指，到院時中指指節只剩皮連著，骨頭、神經都已分離。幼兒園曾向家長坦承，過去就有小朋友被夾傷的類似狀況。《東森新媒體ETtoday新聞雲》記者23日上午致電給園長，不過2分鐘通話內容，園長避不見面也不願說明，更稱「現在要去探病」，但男童母親則打臉此說法，表示「已出院，剛到家」。

▲《東森新媒體ETtoday新聞雲》23日上午實際走訪幼兒園。（圖／記者許宥孺攝）

《東森新媒體ETtoday新聞雲》記者23日上午10點多實地走訪該家幼兒園，就位在左營鬧區。記者委託娃娃車司機表達採訪需求，不過司機表示，園長外出，並不在園內。記者於上午11點撥打園長手機，詢問何時有空，不過園長表示，現正在外採購防疫用品，待忙完後再回電。

記者進一步說明，採訪內容有關楊小弟弟受傷情事，請園長撥空說明當時受傷狀況，但園長卻改口稱，楊小弟弟正要出院，她要趕過去醫院慰問。記者再問，是否可到醫院等候採訪，但園長表示，醫院探病有其規則，恐不方便，旋即掛掉電話。

▲2歲男童就讀幼兒園不到1個月，左手中指竟遭教室門夾斷。（圖／記者許宥孺攝）

上午11點15分，記者轉向男童母親、沈姓媽媽詢問，楊姓小弟弟今日身體狀況、是否可出院，以及確認園長是否過去探病。沈姓媽媽則說：「我沒有要讓他過來呀，我們剛剛已經回家了」。對於園長向記者說明要到醫院探病一說，沈姓媽媽也斥責：「亂講」，並透露上午弟弟已經出院，目前恢復狀況尚可，不過必須回診觀察，手術約縫10幾針。

回顧這起事件，2歲又5個月大的楊姓男童，今年8月才到左營區某家幼兒園就讀，沒想到才不到一個月，就發生憾事。沈姓媽媽20日下午接到幼兒園電話，要她趕到醫院一趟，看到醫生揭開紗布時，沈姓媽媽說，那一刻整個心幾乎停止跳動，「整個人快暈倒，活到30幾歲，身上沒有出現過這樣的撕裂傷，聽到兒子的哭聲這麼慘烈，我寧願受傷的是我。」

▲▼男童遭教室門夾斷指，骨頭、神經、甲片分離，縫合10幾針。（圖／沈姓媽媽提供）

沈媽媽說，她詢問園長，園長回答，另一位小朋友在關門時，沒有注意到就夾下去。這個答案讓她覺得不可思議，「到底是什麼門，能讓小朋友的手變成這樣？幾乎快斷裂，只剩一點點！」園長雖然強調，不願意有這樣的事情發生，不過沈姓媽媽則質疑，是不是園內設備有問題，以及對方小朋友的家長是否知道這件事。

▲▼事發後，男童父親曾到幼兒園查看現場，發現門頗重且未設有防夾裝置。（圖／沈姓媽媽提供）

不過園長說，對方家長表示因為他們家門很重，小朋友平常關門都很大力。這個答案更讓沈姓媽媽滿頭問號，「所以是我家小朋友衰嗎？」

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