「健康零食人氣王」新口味美式賣場搶先賣　網友大推：追劇涮嘴一吃入魂

▲美式賣場出現新口味狂吸網友目光引發討論。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

許多愛嚐鮮的網友經常前往美式賣場「巡田水」，發現任何新上架好物都會手刀買回家體驗，值得推薦就大方上臉書社團與其他會員分享。最近陸續有網友就注意到美式賣場竟出現「健康零食人氣王」萬歲牌新口味：「益生菌檸檬優格風味堅果」及「柿米果海苔杏仁小魚」買回家發現兩款都沒踩雷，大人小孩都愛吃，越吃越涮嘴，吸引一票網友回應。

▲優格口味的堅果大人小孩都愛吃。

一位網友分享自己發現了新貨，萬歲牌推出新品：優格口味的堅果跟柿米果海苔杏仁小魚，她說：「堅果裡面有蔓越莓果乾加上優格的味道，吃起來酸酸甜甜，還有點檸檬香味及益生菌給孩子吃也很 ok；還有柿米果海苔杏仁小魚兒子也愛吃，三種料比例完美越吃越唰嘴，大人可以配酒一起吃，一下就吃了 5 包！」大讚一吃入魂消耗超快、完全不擔心容量大會吃不完；也有另一網友好奇：「平常家裡長輩就滿愛吃堅果或小魚乾，感覺比較健康又不怕胖，看到許多推車裡面都有放堅果新產品，有人買過新口味嗎？」

▲一箱裡面分成小包裝讓網友一口氣大吃5包。

兩則都火速引發網友熱烈討論，尤其萬歲牌益生菌檸檬優格風味堅果組合有創意，最令網友好奇：「想吃吃看優格堅果，看能不能充飢又幫忙腸胃蠕動快一點」、「堅果還添加益生菌 太健康了吧」、「感覺可以跟好市多的優格一起搭配著吃，蠻健康的」、「我有買優格堅果，意外的爽口蠻好吃的」、「我也有看到，但很怕踩雷就不敢買，看到原PO分享好像蠻好吃的，週末再去瞧瞧…」。

而萬歲牌最經典的產品升級為柿米果海苔杏仁小魚口味也有一票粉絲支持：「我同事那天有分我吃耶～我個人比較喜歡海苔小魚乾」、「喜歡杏仁小魚+1，真的會一直開來吃哈哈」、「我也超愛這牌，感覺可以買個一箱回家追劇配」、「感覺可以買來放公司，小小包的也好攜帶」。

▲美式賣場經常有許多品牌推出大包裝特殊規格以優惠價觀察市場反應。

有懂門道的老司機分享，美式賣場鐵粉對新品接受度高且愛分享的特性，已成為許多品牌新品試水溫的前哨站，因此經常有期間限定、大包裝大容量的特殊規格以超優惠價格上架，這次萬歲牌兩款新品選定美式賣場搶先推出新口味，應該就是想試試市場反應，若銷售熱絡未來才有機會成為長青商品，隨時想買就買得到。