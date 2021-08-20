媲美高級西餐！好市多「鴨胸CP值炸了」　網狂囤貨：隨便煎都好吃

▲鴨胸香噴噴上桌，美味媲美高級餐廳！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

疫情期間，不少民眾在家煮菜磨出心得，一秒晉升高級主廚！一名女網友自豪表示，日前在好市多買鴨胸，輕鬆油煎料理，就能高級端上桌加菜，照片曝光後，引發一票吃貨暴動大讚，「已經是公司伙食的家常了，最近買了松露醬很搭！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，之前去逛好市多時，特地買了一塊鴨胸加菜，回家後，簡單放入平底鍋慢慢油煎，接著再切成小塊，金黃油嫩的銷魂料理上桌，讓原PO流口水直呼「這鴨胸可以啊，100分！」

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鴨胸擺在白色盤中，美味立刻再升級，明明防疫在家下廚，卻彷彿置身西餐廳裡用餐，照片曝光後，引發2千多名網友飢腸轆轆朝聖。

▲網友讚翻了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



底下留言一致好評，「鴨胸真的好吃，疫情前陣子比較嚴重，去買都買不到，上週去買就很多了」、「真的超好吃～家裡必備」、「真的隨便煎都很好吃」、「懶人用氣炸鍋，只是口感還是煎的更勝一籌」、「已經是公司伙食的家常了，最近買了松露醬很搭」、「小孩要吃的，我都切片後，再回鍋煎10秒左右」。

據了解，好市多鴨胸價格部份一公斤289元，而一片約250克，過去也有熱心網友分享料理撇步，「退冰後擦去血水去筋膜，多餘皮脂要不要去隨便，鑄鐵乾鍋小火至200度左右，鴨排皮朝下慢煎逼油，油逼出來後，把鍋傾斜讓油都在一邊，把鴨胸排推至油裡邊接觸鍋邊」，接著30秒後換邊，一分鐘後換面，取出靜置10分鐘，最後切片擺盤，灑上粉紅色鹽和現磨黑胡椒，就能美味上桌了。

▼神人曝料理方法！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

