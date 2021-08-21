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5入千元有找！「哈根達斯特展」回歸好市多　1口味超驚艷：要囤

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲「哈根達斯冰淇淋特展」讓原PO秒手滑。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我都來不及吃到，直接被他嗑光！」一位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說她20日跟男友去逛中和好市多，意外發現「哈根達斯特展」回歸了，秒手刀入1組。回家一吃，原PO狂讚卡布奇諾，而好市多獨家口味「香草胡桃」被男友秒殺，委屈直呼「真應該回去多囤幾組！」

這位女網友貼出照片，文中讚嘆特展回歸，一看到攤位，她馬上手刀買了1組，「一盒5入才999，平均一杯不到200有夠划算！」並補充，現場有8種口味可以挑選，消費者可以自由搭配口味，她自己選了巧酥、芒果、抹茶、香草胡桃和岩鹽焦糖卡布奇諾。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲冰淇淋為1品脫五入一組，價格千元有找，讓不少人直呼划算。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO笑說，回家後她馬上就開箱了，「覺得卡布奇諾這個很～可～以～咖啡味很夠，又吃得到脆脆的巧克力碎片，超滿足！」男友則是大讚香草胡桃口味，「外面好像沒看過這個口味,，聽說是獨家，我都來不及吃到，直接被他嗑光！」讓她超哀怨「真應該回去多囤幾組。」

至於容量的部分，有網友補充道是「品脫（容量是473ml）。」貼文短短1小時，就吸引超過2千網友按讚，不少人秒心動，「肥明天再減」、「看到會很開心，想到冰箱冰不下就很傷心」、「昨天有看到，每個人購物車上都有一盒，有點誇張」、「外面買一杯快300吧」、「好像很可以。」

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