6歲兒吃好市多沙拉「碗底見粗黑毛」 　媽1舉動讚爆！網見捲度吐了

▲兒子吃沙拉，發現一根捲毛！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

當食物中，出現讓人想入非非的「黑捲毛」，該吃完嗎？一名媽媽驚呼，日前買好市多的雞肉沙拉來當晚餐，孩子也吃得津津有味，豈料碗底驚現一根又粗又捲的噁毛，兒子還一頭霧水反問「這是毛毛嗎？」當下原PO超尷尬，轉移話題讓孩子把邊緣的雞肉吃掉。照片曝光後，網友全看傻直呼，「還Q的，想吐！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》崩潰表示，昨（18）日晚上去逛好市多，順便買了2盒雞肉沙拉，返家享用時，6歲兒子也開心大快朵頤，不料吃到快見底時，兒子卻一臉懵懂詢問原PO，「媽咪，這是毛毛嗎？」

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當時原PO嘴裡還嚼著生菜，下秒仔細看碗裡，明顯是一根捲曲黑毛，讓原PO嚇得差點把菜吐出來。但就怕浪費食物，加上孩子很愛這一 味，原PO只好機會教育一番，叮囑孩子避開那條毛毛的周圍，吃完剩下的雞肉塊，「非常愛惜食物呀！」

▲把毛挑出來後，更讓人崩潰！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，底下網友歪樓回應，「這捲度...香吉士的眉毛啦，千萬不要想到別的地方」、「我每次吃我老公的也多少會吃到」、「感覺Q毛是除了蟑螂腳之外，最常出現在食物裡的異物」、「吃到見底就不好說了」、「直接退貨跟反映了」、「還Q的，想吐」、「確定不是吃到一半鼻毛掉下去」、「等等，這超噁，廚房工作的人到底要怎麼樣才能掉出捲捲毛毛」、「應該是如廁完忘了洗手就裝沙拉」。

留言串中，一名苦主也碰過類似經歷，「我上周也是特價買沙拉，也有看到毛毛，請問樓主也是在台中南屯店買的嗎？」原PO則尷尬回應，「是在桃園店的！」

▼網友無法接受，毛竟然是捲Q的！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

