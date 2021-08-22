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從小跟賽德克族外婆學織布技藝　張鳳英獲文化部認證「人間國寶」

▲傳承賽德克織布文化的仁愛鄉原民張鳳英，獲文化部認證為重要傳統工藝保存者。（圖／南投縣政府提供）

▲傳承賽德克織布文化的仁愛鄉原民張鳳英，獲文化部認證為重要傳統工藝保存者。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投仁愛鄉中原部落原民張鳳英，從小跟外婆同住並習得高超的賽德克傳統織布技藝，且經過3年多的資料收集與編纂修改成專書，保留珍貴原民文化資產並加以創新；文化部今年新公布無形文化資產保存者（俗稱人間國寶），張鳳英即獲認證為賽德克族「Gaya tminun傳統織布」的重要傳統工藝保存者。

張鳳英說，織布是她思念外婆的方式，因從小跟外公外婆住，每天跟著外婆張玉英生活，張玉英更是精通賽德克族織布技藝的高手，在部落裡小有名氣，她對傳統織布技藝自是耳濡目染；但是老一輩的技藝工法都是用口傳方式教學，所以她都是邊學邊問，邊用圖形或文字記錄下來，再慢慢自己鑽研進而創新。

張鳳英也介紹賽德克族特有的織布技法「經挑技法」，比起緯線挑織等一般織布法，在正面會看到豐富的圖案和色彩非常豐富，背面就有很大的差異；而經挑技法是運用經線包著緯線織，最大特色就是讓織出來的布有立體感，可以織出菱形、豆紋、山形等紋路，背面比一般織法織的布更平整漂亮、有層次，且每個圖案都是富含原住民族群文化意義和信仰內涵。

▲傳承賽德克織布文化的仁愛鄉原民張鳳英，獲文化部認證為重要傳統工藝保存者。（圖／南投縣政府提供）

▲傳承賽德克織布文化的仁愛鄉原民張鳳英，獲文化部認證為重要傳統工藝保存者。（圖／南投縣政府提供）

此外，她提及織布得從原料苧麻開始學習製作，而剝取與製作麻線的過程非常耗時費力，取纖維後要經過清洗、晾乾，將麻紗捻成線後捲紗，至少要花上半年時間，不過賽德克織藝的奧妙仍吸引來自四面八方的學生求教。

信義鄉久美部落全小姐對織布文化很著迷，身為布農族的她從學習過程中明顯感受到族群文化的不同；她說布農族織布只有黑白且圖案簡單，但賽德克族的圖案、色彩都很豐富，很特別，讓她覺得不虛此行。

在法國里昂美術學院讀書、專業為織品設計的岳小姐，今年暑假也特別返台學習，她說對台灣原民傳統織布的工法都很有興趣，也能成為自己的創作養分，目前正努力學習各種圖形的織線排列原理，和對傳統地織機施力點的操作，也是她覺得最難的兩個部分。

▲傳承賽德克織布文化的仁愛鄉原民張鳳英，獲文化部認證為重要傳統工藝保存者。（圖／南投縣政府提供）

▲傳承賽德克織布文化的仁愛鄉原民張鳳英（左），獲文化部認證為重要傳統工藝保存者。（圖／南投縣政府提供）

而張夫曹立法從學校退休後，就專心陪伴妻子四處上課教學，幫忙撰寫計畫和各種文書工作，他說經3年多的資料收集與編纂修改，張鳳英織布技藝的專書今年終於要出版了，剛好又得到文化部的人間國寶認證，可說是對他們最大的肯定；張鳳英感到榮幸也覺得責任重大，希望透過課程教學、影像、書本等紀錄，將這些珍貴的族人傳統織布技藝永遠保存並傳承下去。
 

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