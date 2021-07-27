屏東恆春民謠向世界發聲　獲邀英國愛丁堡藝穗節線上開唱

▲恆春民謠向世界發聲，獲邀英國愛丁堡藝穗節線上開唱 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2021年英國愛丁堡藝穗節將於8月登場，屏東恆春民謠將於8月14日及21日受邀線上演出兩場，由「人間國寶」陳英領軍線上開唱，為了這次線上演唱，讓原本受到疫情影響而暫停團練兩個多月的阿公阿嬤們相當興奮，近日密集排練，希望把最美好的屏東歌聲傳唱到世界，讓世界聽見臺灣，看見屏東。

縣長潘孟安表示，英國愛丁堡藝穗節是世界著名表演藝術盛會，感謝蘇格蘭臺灣協會的推薦邀請，讓臺灣最南端的恆春民謠在愛丁堡藝穗節嶄露頭角，透過線上平台展現屏東文化軟實力。

屏東縣政府推動「博物館及地方文化館升級計畫」的支持下，恆春民謠家族將以「恆春民謠藝遊」為主題，老中青三代一同於線上表演「思想起」、「四季春」等經典曲目，原汁原味呈現來自屏東土地最具生命力的歌聲。

蘇格蘭臺灣協會會長陳韻如表示，3年前曾造訪恆春民謠館，被阿公阿嬤月琴彈唱民謠的歌聲深深吸引，以及在地努力傳承民謠文化所感動，期盼讓更多人一起分享臺灣音樂文化的獨特魅力。

縣府文化處表示，恆春民謠繼2018年獲邀至美國芝加哥、2019年日本山形市花笠祭演出，今年又受邀於8月14、21日英國愛丁堡藝穗節線上演出，並已於藝穗節官網發佈演出訊息，英國當地時間晚上7時30分播出，臺灣與全球觀眾可於官網線上欣賞。

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