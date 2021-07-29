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原鄉部落「德鹿谷」喜正名　南投縣府送上聯外道路全線整修大禮

▲仁愛鄉合作村正名為原民傳統名稱「德鹿谷」，南投縣府將全線整修投85線致賀。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉合作村正名為原民傳統名稱「德鹿谷」，南投縣府將全線整修投85線致賀。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉合作村確定將恢復傳統名稱「德鹿谷」，南投縣政府特地送上大禮：爭取中央補助加上縣府配合款共計4600萬元，將通往合作村的投85線進行全線改善，同時希望工程在10月下旬前完成，以便配合「復名」的地方盛事，完成村戶、公家單位和道路等指標全面更新。

仁愛鄉目前從鄉名到村名皆非在地原民舊稱，無法彰顯固有歷史文化傳統，相關正名運動已推行近20年；合作村經近2年努力，終於盼得以早期賽德克族「德鹿谷群」舊稱正名，村內相關學校、道路、重要橋梁名稱也將一併恢復。

南投縣長林明溱相當重視合作村民企盼多年的大事，28日在縣府工務處長陳錫梧、縣議員林芳伃、仁愛鄉代理鄉長張子孝、鄉代蕭傳吉和林秋菊等人陪同下，先後會勘大同、親愛村交界的高峰巷路基淘空陳情案，及銜接台14線、直通都達及合作村的投85線全線改善工程。

▲▼仁愛鄉合作村正名為原民傳統名稱「德鹿谷」，南投縣府將全線整修投85線致賀。。（圖／南投縣政府提供）

▲▼仁愛鄉合作村正名為原民傳統名稱「德鹿谷」，南投縣府將全線整修投85線致賀。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉合作村正名為原民傳統名稱「德鹿谷」，南投縣府將全線整修投85線致賀。。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，投85線從精英村經都達村到合作村，全線總長達9.64公里，縣府爭取列入中央提升道路品質改善工程計畫，獲核定補助達3864萬元，縣府也將籌措736萬元配合款，並積極規劃6處路段拓寬、全線路面刨除重鋪，加蓋水溝，增設鋼板護欄、框型噴凝土、掛網護坡及基礎補強等工程改善細項。

林明溱說，為配合這次地方大事，特別要求工程單位加速作業，希望能在10月20日左右完工，讓合作村恢復舊名為德鹿谷村的同時，也能讓原鄉村民享受到投85線道路的安全及便捷。

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