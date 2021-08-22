噁校長「趁熟睡」猥褻多名小學女童　受害者成年後紛紛出面指證

▲女網友發文爆料此事，引起警方關注。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北荊州公安縣一名25歲女網友日前「實名舉報」一名現年67歲的小學校長，指自己就讀小學3年級期間，曾多次遭校長猥褻，且還有其他女童有相同遭遇。警方很快對此事展開調查，於21日以涉嫌猥褻兒童罪，將該名校長刑事拘留，目前案件正在進一步偵辦當中。

女網友「妮妮小江江」16日在網路上發文表示，她出生於1996年，曾就讀公安縣的毛家港小學，因為家住得比較遠，平常借宿於校長梁尚富的家中，「在他家借宿3至4年其間，我多次被猥褻。據我了解，有多名女孩都有相同經歷。」

女網友指出，被猥褻的事情她都歷歷在目，最清晰的一次是3年級，也就是第一次發現自己被猥褻的時候，「那天晚上我是和一個比我還小的小妹妹和梁尚富睡同一張床，梁睡中間，我已經熟睡，不知道自己怎麼就醒了，就發現他的手在摸我小肚子，我以為是像大人一樣拍拍我一樣，哄小孩那種，但是並不是，他開始往內褲裡摸，但是我不敢出聲，不敢動，而且弄得我很疼。」

▼女網友找了多名受害者協助指證。（圖／翻攝微博）



女網友提到，「我忍不了了然後我假裝翻身趴著睡，然後他就直接趴到我背上做俯臥撑，雖然沒進去，只是隔著內褲，我也能清晰感覺到，他噁心的東西在我屁股那裡動，我當時腿屁股蹦的很緊。我被嚇得都不敢動，然後我故意多翻身幾下他才停下。然後我就背對著他我自己就愣了好半天，後面我就跑到廁所哭了好久好久，回來我就跑到其他小朋友床上睡了。後面我要求不想在他們房間，後面我搬到女生房間也被繼續猥褻多次，摸下面，摸胸，舔胸，也只能他結束我跑去廁所哭，使勁擦身子。」

女網友進一步指出，「當時年紀小，沒有手機不知道聯繫方式，也沒有QQ和微信，而且都是跨年級，一到六年級的女孩子都有，後面又轉學了，很多都失去了聯繫。我知道大家都有類似經歷是我後面搬到女生房間後，有一個高年級姐姐問我，你知道梁爺爺喜歡什麼嗎，我摸了一下我身體，她們就說你也被…才知道大家都有這個經歷。我最近收集證人的時候才發現，我走後又來了很多小孩也有遭到毒手，那些小朋友現在也才20歲左右。」

女網友的發文很快在網路上被瘋傳，當地教育局、警方也高度關注，教育局工作人員透露，被舉報的梁尚富已經退休，公安部門正在進行調查，「我們也接到了上級教育部門通知，相關工作正在進行。」

當地警方21日晚間通報，梁尚富涉嫌猥褻兒童罪，目前已被依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。

▼毛家港小學。（圖／翻攝微博）

