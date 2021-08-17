　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「反年改」大將吳萬固性侵猥褻寄養少女還逼拍片　判刑5年9月定讞

▲▼彰化男子吳萬固利誘安置少女性交易重判。（圖／翻攝臉書）

▲彰化反年改人士吳萬固，性侵少女遭判判刑定讞。（圖／翻攝臉書）

記者吳銘峯／台北報導

彰化縣知名「反年改」人士吳萬固，曾任兩任里長，並擔任寄養家庭照顧人。但檢警調查發現，他竟把兩名寄養的少女當成洩慾工具，以「玩身體接觸遊戲 」為由，與少女發生性關係，竟還要另一名少女在旁觀看，並以手機拍下性交畫面。一二審均將他判刑5年9月，全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

吳男為知名反年改人士，曾多次出現在電視政論節目中，2017年間他在節目上說出「人如果抓狂，不要說打人，殺人都有可能」、「很多兇殺案都是被刺激才發生的！」引發譁然。另外根據網路資料，當年8月間他舉行「全民執政黨創黨成立大會暨第一屆第一次黨員大會」，該大會選出吳萬固擔任首任黨主席，創黨黨員共60人，目標以服務為目的，聲稱希望達成全民均富的目標；不過去年4月間，「全民執政黨」召開第2屆第1次黨員大會，依《政黨法》第29條，決議宣布解散，並進行財產清算。

吳男在當地曾2度當選里長，對外營造高度熱心公益的形象，不僅如此，他與妻子也是縣政府核准的寄養家庭照顧人。但檢警單位接獲縣府社工檢舉，經過調查後，發現吳男利用機會猥褻、性侵2名寄養少女，因此2019年5月間提起公訴。

根據判決指出，吳男2018年2月間，照顧輕度智能障礙的16歲少女小曼（化名）與15歲少女小微（化名），他以「身體接觸遊戲」為由，承諾給予1千元，小曼應允；另外他也引誘小微，但小微想起生父曾說不能出賣自己的身體，小微斷然拒絕吳男引誘。

當年農曆春節期間，吳男一家帶著2名少女返回雲林老家過節，因小曼忘記帶內衣褲，吳男大年初一一早就開車帶著2名少女返回彰化家中，吳男見機不可失，向2名少女提起先前「身體接觸遊戲」的邀約，並與小曼展開床戰，還拿出自己的手機，要小微錄製下床戰過程。吳男完事後，還在車上放出影片給2名少女看，隨後刪除影片，吳男也給小曼1千元、給小微2百元。全案因小曼之後向其他友人提到此事，友人向社工披露後，社工提出檢舉，檢方在吳萬固手機內發現2名少女的裸照，因此對吳萬固提起公訴。

吳男否認犯罪，辯稱2名少女因被他告誡不要偷竊，所以才含恨報復；至於裸照部分，乃因少女們說有自拍裸照，他不相信，要求她們轉給他看，所以才留存在手機電腦中。法院根據其他客觀事證，認定吳男有罪，一二審均將他判刑5年9月。案經上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
獨／「不咬人鱷魚」蹺家22hrs　正妹馴鱷師哽咽求協尋
開學指引9大要點！　家長不入園、教職員7日快篩1次
AZ、莫德納「混打高端」試驗啟動！　最快3個月有結果
文姿云合約訴訟燒1年！前經紀爆料她「看戴資穎有也想要」
快訊／被「花蓮旅遊團」傳染！　223人採檢增1人確診
塔利班攻下首都秒衝遊樂場！　瘋玩碰碰車、旋轉木馬
熱帶低壓路徑修正「大幅度北轉」！　發海警機率曝光
紅斑馬撞毀瞬間曝光！開路肩查違規　下秒猛撞工程車
撞擊影片曝！西門町女過馬路　遭貨車撞飛不治
獨／最美童星消失5年　重返歌壇沒工作「爸爸級富商求包養」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

喜來登女客猝死相驗　嘴角確認是嘔吐物...擇日解剖查死因

獨／竹北「不咬人鱷魚」蹺家失聯22hrs　正妹馴鱷師哽咽求協尋

出廠才一年！國道3號紅斑馬撞工程車　車頭撞爛維修破百萬

奧運銅牌文姿云合約訴訟燒1年！前經紀爆料「看戴資穎有也想要」

「反年改」大將吳萬固性侵猥褻寄養少女還逼拍片　判刑5年9月定讞

開砂石車載心肌梗塞友人就醫　遇假日車潮慘了！改搭警車衝醫院

撞擊瞬間曝光！紅斑馬開國道路肩查違規…下秒「猛撞工程車」釀3傷

疫情害失業沒飯吃好痛苦　他搜刮公廟供品被逮頻求饒

彰化64支測速桿半數是空殼！真假對決飆速　去年進帳9千萬

住信義區卻連住2晚喜來登猝死　她陳屍沙發嘴角殘留「黑色異物」

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

喜來登女客猝死相驗　嘴角確認是嘔吐物...擇日解剖查死因

獨／竹北「不咬人鱷魚」蹺家失聯22hrs　正妹馴鱷師哽咽求協尋

出廠才一年！國道3號紅斑馬撞工程車　車頭撞爛維修破百萬

奧運銅牌文姿云合約訴訟燒1年！前經紀爆料「看戴資穎有也想要」

「反年改」大將吳萬固性侵猥褻寄養少女還逼拍片　判刑5年9月定讞

開砂石車載心肌梗塞友人就醫　遇假日車潮慘了！改搭警車衝醫院

撞擊瞬間曝光！紅斑馬開國道路肩查違規…下秒「猛撞工程車」釀3傷

疫情害失業沒飯吃好痛苦　他搜刮公廟供品被逮頻求饒

彰化64支測速桿半數是空殼！真假對決飆速　去年進帳9千萬

住信義區卻連住2晚喜來登猝死　她陳屍沙發嘴角殘留「黑色異物」

兄弟封王戰加百利先發戰桃猿歐飛登　運彩看好兄弟封王

iOS 15新功能再加一！　相機「夜間模式」可手動關閉

軍公教待遇明年將調整？　政院：綜合考量後再決定

2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

陳淞山／五倍券原案遭推翻　「蔡蘇體制」倒數計時中？

喜來登女客猝死相驗　嘴角確認是嘔吐物...擇日解剖查死因

陳水扁：阿富汗沒記取國民黨淪入共產黨的前車之鑑

Delta變種病毒感染者暴增！南韓一周內「近3千人」感染　佔總體98%

三上悠亞開箱「超危險比基尼」　浴袍一脫...網讚：真的很用心！

食藥署公布「AZ中和抗體效價」　聯亞未達最低標準值！

2哈等紅燈相遇！車內興奮轉圈 話匣子開不停飼主苦笑：聽不懂

社會熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

倒垃圾被當逃逸移工！離譜上銬逮看護再丟包

快訊／國3「紅斑馬碰撞工程車」釀2傷

即／高雄愛河「2天驚見3浮屍」！　民眾見漂浮婦人嚇壞報警

高雄荒淫神父「教堂當砲房」　不甩色誡拍淫片

新北男偷牽短裙妹！正宮撞見當街扒衣

富少淫魔犯多起性侵　再判無期徒刑

即／停課2個多月首次返校暑輔　台中國三生墜樓不治

桃園女神被控虐嬰：吃竹筍炒肉絲　半夜狂刪文

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

即／西門商圈前死亡車禍！女過中華路被撞飛亡

快訊／台中塑膠工廠大火！黑濃煙竄天

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

人妻幫公婆辦後事搞上殯葬業者　上摩鐵「泡腳SPA」

更多熱門

相關新聞

商業法院上路　1個月終結4大案

商業法院上路　1個月終結4大案

專門處理重大商業事件的商業法院，今年7月1日正式上路，成為「智慧財產及商業法院」。由於僅收訴訟標的1億元以上的大案件，著重專業審理並速審速結。根據司法院統計，商業法院第一個月就收有6起案件，其中4起案件已經有效終結，確實達成迅速、妥適、專業處理商業紛爭。

誘少女拍裸照　台中男和解獲緩刑

誘少女拍裸照　台中男和解獲緩刑

長榮「弟弟派」拉下鍾德美　聲請假處分遭駁

長榮「弟弟派」拉下鍾德美　聲請假處分遭駁

富少淫魔犯多起性侵　再判無期徒刑

富少淫魔犯多起性侵　再判無期徒刑

雷皓明／顏值論薪水是可以的嗎

雷皓明／顏值論薪水是可以的嗎

關鍵字：

法律人權反年改吳萬固少女性侵猥褻最高法院三審定讞寄養

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

姓名「2字中1」只要同音免費喝手搖飲

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面