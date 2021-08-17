「反年改」大將吳萬固性侵猥褻寄養少女還逼拍片　判刑5年9月定讞

▲彰化反年改人士吳萬固，性侵少女遭判判刑定讞。（圖／翻攝臉書）



記者吳銘峯／台北報導

彰化縣知名「反年改」人士吳萬固，曾任兩任里長，並擔任寄養家庭照顧人。但檢警調查發現，他竟把兩名寄養的少女當成洩慾工具，以「玩身體接觸遊戲 」為由，與少女發生性關係，竟還要另一名少女在旁觀看，並以手機拍下性交畫面。一二審均將他判刑5年9月，全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

吳男為知名反年改人士，曾多次出現在電視政論節目中，2017年間他在節目上說出「人如果抓狂，不要說打人，殺人都有可能」、「很多兇殺案都是被刺激才發生的！」引發譁然。另外根據網路資料，當年8月間他舉行「全民執政黨創黨成立大會暨第一屆第一次黨員大會」，該大會選出吳萬固擔任首任黨主席，創黨黨員共60人，目標以服務為目的，聲稱希望達成全民均富的目標；不過去年4月間，「全民執政黨」召開第2屆第1次黨員大會，依《政黨法》第29條，決議宣布解散，並進行財產清算。

吳男在當地曾2度當選里長，對外營造高度熱心公益的形象，不僅如此，他與妻子也是縣政府核准的寄養家庭照顧人。但檢警單位接獲縣府社工檢舉，經過調查後，發現吳男利用機會猥褻、性侵2名寄養少女，因此2019年5月間提起公訴。

根據判決指出，吳男2018年2月間，照顧輕度智能障礙的16歲少女小曼（化名）與15歲少女小微（化名），他以「身體接觸遊戲」為由，承諾給予1千元，小曼應允；另外他也引誘小微，但小微想起生父曾說不能出賣自己的身體，小微斷然拒絕吳男引誘。

當年農曆春節期間，吳男一家帶著2名少女返回雲林老家過節，因小曼忘記帶內衣褲，吳男大年初一一早就開車帶著2名少女返回彰化家中，吳男見機不可失，向2名少女提起先前「身體接觸遊戲」的邀約，並與小曼展開床戰，還拿出自己的手機，要小微錄製下床戰過程。吳男完事後，還在車上放出影片給2名少女看，隨後刪除影片，吳男也給小曼1千元、給小微2百元。全案因小曼之後向其他友人提到此事，友人向社工披露後，社工提出檢舉，檢方在吳萬固手機內發現2名少女的裸照，因此對吳萬固提起公訴。

吳男否認犯罪，辯稱2名少女因被他告誡不要偷竊，所以才含恨報復；至於裸照部分，乃因少女們說有自拍裸照，他不相信，要求她們轉給他看，所以才留存在手機電腦中。法院根據其他客觀事證，認定吳男有罪，一二審均將他判刑5年9月。案經上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。