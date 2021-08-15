阿里女員工遭性侵案　警方：兩男「趁醉猥褻」但未發現性侵證據

▲阿里巴巴傳出性侵醜聞。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴集團日前爆發女員工遭主管性侵醜聞，濟南市公安局14日晚間通報，根據調查，阿里巴巴集團王某文、張某兩名犯罪嫌疑人因涉嫌強制猥褻罪，已被警方依法採取刑事強制措施，但沒有證據證明有性侵犯罪事實發生。

濟南市公安局表示，公安機關在濟南、杭州兩地同步全面調查取證，依法開展訊問詢問、調閱視頻監控、固定提取電子數據、勘驗檢查等工作。經調查，阿里巴巴集團王某文、濟南華聯超市張某兩名犯罪嫌疑人因涉嫌強制猥褻罪，已被警方依法採取刑事強制措施。

公安局提到，經調查，7月27日，阿里巴巴集團王某文、周某（女）等4人到濟南華聯超市洽談業務並簽約，當晚4人在飯店宴請濟南華聯超市張某等4人。7月28日上午，周某認為自己可能在醉酒狀態下被人侵害，與丈夫通話後於中午報警。

公安局表示，7月28日12時許，槐蔭區公安分局張庄路派出所接110報警後第一時間處警，並於當日受理為刑事案件。值班民警到槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店後，調取查看監控錄像，對房間進行勘查。經查實，周某是退房後報警，其入住房間已打掃。隨後，民警立即帶領周某前往山東省立醫院進行人身檢查。28日15時許，公安機關電話通知周某舉報的男同事王某文到派出所接受調查。

公安局指出，因案情比較複雜，需多方取證調查，根據相關規定，7月29日，槐蔭區公安分局將此案立案審查期限延長30日。8月10日，立為強制猥褻刑事案件。

公安局提到，經查證，7月27日晚至28日凌晨，王某文先後四次進入周某房間。其中，第一次為王某文等人送周某回到酒店房間休息，隨後王某文在酒店門口欲打車離開時，接到一名同事電話告知，周某多次給其打電話說話含糊不清，讓王某文去查看周某情況。

公安局表示，王某文返回酒店前台，持周某及本人身份證，經前台電話聯繫徵得周某同意後，辦理了周某房間的房卡，於27日23時23分進入周某房間，對周某實施了強制猥褻行為，於23時43分離開。王某文第三次進入周某房間是受另外一名身在杭州同事所託，向該同事證實周某已入睡後離開；第四次進入周某房間是取回遺忘的雨傘後離開。

公安局指出，8月4日，周某再次報警，稱7月27日晚上就餐時因醉酒被人猥褻。經查證，7月27日21時29分，周某因飲酒過多欲嘔吐時，張某陪其一起走出包間，在返回包間途中張某對周某實施了強制猥褻行為。7月28日7時許，周某與張某聯繫，告知房間號碼。隨後，張某到達周某所住酒店，敲門進入周某房間後，對周某實施了強制猥褻行為。

公安局提到，此外，通過大量證人證言等證據，未發現周某被迫出差情況。經查實，7月27日當晚，王某文、張某、周某等6人飲用近5瓶白酒，就餐期間無人強迫飲酒，周某飲用白酒約350毫升。

公安局還說，案發後，槐蔭區公安分局開展立案調查，為確保調查權威、準確、專業，濟南市公安局抽調精幹力量，組成專案組，商請檢察機關提前介入。山東省公安廳刑偵局督導並組織專家參與了案件辦理。

濟南市公安局強調，犯罪嫌疑人王某文、張某因涉嫌強制猥褻罪，已被槐蔭區公安分局依法採取刑事強制措施，沒有證據證明有強姦犯罪事實發生。目前，案件正在進一步偵辦中。