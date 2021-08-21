老婆睡旁邊！男同床2女爽摸臀「她裙子秒鬆開」　被抓包辯：認錯人

▲英國一名男子趁機猥褻借宿女子，犯案當下老婆就躺在他旁邊。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

英國33歲男子喬（Joe Holtham）與老婆前往格羅斯特郡（Gloucestershire）參加婚禮，當晚收留了另外2名弄丟鑰匙的女性賓客，1男3女住在同一間房間裡。但他晚上睡覺時，竟大膽猥褻其中一名借宿女子，不斷貼著內褲撫摸對方臀部，甚至想要解開裙子，而妻子莎拉當時就在身旁熟睡，被逮到還辯解表示，自己當時認錯人了。

《太陽報》報導，婚禮結束後，2名女賓客發現自己被反鎖在房門外，一時情急下，決定借宿別人的房間。最後，喬睡在床鋪中間，莎拉睡在右側，受害女子睡在左邊，而第三名女子睡在地板上。

檢察官霍爾（Michael Hall）轉述受害者說法指出，女子被撫摸時嚇得呆住了，過了一陣子才意識到慘遭侵犯，但由於不知所措，只好繼續裝睡，希望很快就會停止，沒想到接下來綁著裙子的蝴蝶結卻鬆開了。

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幸好，莎拉此時被吵醒了，並且開始用氣音和丈夫交談，夫妻倆不久後才又沉沉睡去。受害女子在此期間一動也不敢動，直到喬睡著，才起身上廁所，並且躺在地板上睡覺。

喬被警方偵訊時表示，那晚大家都喝醉了，而且他已經習慣老婆睡在自己左側，「我不知道我這樣做了多久，但我發現那是誰後就立刻停止了。我以為那是莎拉」。

儘管如此，喬的猥褻罪名成立，判處3年6個月，但一直受到家人與親友的支持，老婆莎拉也力挺到底，夫妻倆的感情至今依然非常甜蜜。

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