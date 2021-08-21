　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老婆睡旁邊！男同床2女爽摸臀「她裙子秒鬆開」　被抓包辯：認錯人

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲英國一名男子趁機猥褻借宿女子，犯案當下老婆就躺在他旁邊。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

英國33歲男子喬（Joe Holtham）與老婆前往格羅斯特郡（Gloucestershire）參加婚禮，當晚收留了另外2名弄丟鑰匙的女性賓客，1男3女住在同一間房間裡。但他晚上睡覺時，竟大膽猥褻其中一名借宿女子，不斷貼著內褲撫摸對方臀部，甚至想要解開裙子，而妻子莎拉當時就在身旁熟睡，被逮到還辯解表示，自己當時認錯人了。

《太陽報》報導，婚禮結束後，2名女賓客發現自己被反鎖在房門外，一時情急下，決定借宿別人的房間。最後，喬睡在床鋪中間，莎拉睡在右側，受害女子睡在左邊，而第三名女子睡在地板上。

檢察官霍爾（Michael Hall）轉述受害者說法指出，女子被撫摸時嚇得呆住了，過了一陣子才意識到慘遭侵犯，但由於不知所措，只好繼續裝睡，希望很快就會停止，沒想到接下來綁著裙子的蝴蝶結卻鬆開了。

"They will stay together, as well. I can tell you that 100%."

The Sun 發佈於 2021年8月20日 星期五

幸好，莎拉此時被吵醒了，並且開始用氣音和丈夫交談，夫妻倆不久後才又沉沉睡去。受害女子在此期間一動也不敢動，直到喬睡著，才起身上廁所，並且躺在地板上睡覺。

喬被警方偵訊時表示，那晚大家都喝醉了，而且他已經習慣老婆睡在自己左側，「我不知道我這樣做了多久，但我發現那是誰後就立刻停止了。我以為那是莎拉」。

儘管如此，喬的猥褻罪名成立，判處3年6個月，但一直受到家人與親友的支持，老婆莎拉也力挺到底，夫妻倆的感情至今依然非常甜蜜。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
日球評喊台灣對決！宋家豪飆火球153公里　王柏融纏鬥8球
快訊／154喵星人慘遭1針斃命　愛貓人陳其邁說話了
比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　1災難恐近日
金曲紅毯／Lulu穿成「彩色聖誕樹」！　自誇防疫模範：誰都無
走私154隻貓害安樂死！漁業署怒撤執照　重罰船主、船長
快訊／走私154隻貓咪　防檢局：已全數安樂死
「和砲友不一樣」雞排妹真心愛2-3個對象：分工合作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　剩下1災難恐近日應驗

老婆睡旁邊！男同床2女爽摸臀「她裙子秒鬆開」　被抓包辯：認錯人

塔利班二把手現身喀布爾！將與聖戰士領袖會面　商討建新政府

阿富汗難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地　撤離一度中斷6小時

阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」！在美當教授　爽住別墅悠閒逛街

壽命將盡？韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」　被控虐殺光州人民

不只亂咬金牌！　名古屋市長被爆多張癡漢形象照片

「美軍火藥庫」落入塔利班手中！　美官員曝：目前沒計畫空襲炸毀

塔利班承諾對成員究責！　近期將公佈「新政府治理架構」

南韓接種率「超過5成」！總統文在寅超興奮：可有效阻擋疫情擴散

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

南鐵拆遷「最後一戶」強拆驅離　250警凌晨包圍黃家破門清場

比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　剩下1災難恐近日應驗

老婆睡旁邊！男同床2女爽摸臀「她裙子秒鬆開」　被抓包辯：認錯人

塔利班二把手現身喀布爾！將與聖戰士領袖會面　商討建新政府

阿富汗難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地　撤離一度中斷6小時

阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」！在美當教授　爽住別墅悠閒逛街

壽命將盡？韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」　被控虐殺光州人民

不只亂咬金牌！　名古屋市長被爆多張癡漢形象照片

「美軍火藥庫」落入塔利班手中！　美官員曝：目前沒計畫空襲炸毀

塔利班承諾對成員究責！　近期將公佈「新政府治理架構」

南韓接種率「超過5成」！總統文在寅超興奮：可有效阻擋疫情擴散

劉基鴻本季首降二軍　葉總：稍微喘息一下

7月歐國盃決賽近7萬人進場成超級傳播　場內外染疫程度高

日球評喊台灣對決！宋家豪飆火球153公里　王柏融纏鬥8球

彰化女移工感染源3方向！Ct值34雙解讀　119同事PCR結果出爐

暴雨再襲河南「重疊上次災區」　多縣市提前宣布停工停課！

金曲獎／瑪麗上網買熱寫生「周邊T恤」！　當面自誇：我還有給5顆星

鬼月抱汪身後一鼓涼意襲身！　媽見「肥美背後靈」笑了

「跟老公很久沒愛火！」人妻訂生蠔許願：多給一點　店家1舉動讚爆

154喵星人依法枉死！動保悲憤：牠們是無辜的，政府別再這樣

中職二軍／辛元旭開轟3打點　富邦7投聯手完封味全

國際熱門新聞

大兵變奶爸　懷擁阿富汗嬰兒安撫

OnlyFans宣布禁止色情！老司機集體崩潰

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

格陵蘭冰蓋頂部　第一次出現降雨

美懸賞1.4億！塔利班頭號通緝犯現身

監獄SOD！男囚熱吻女警　激情偷拍外流

美國C-17塞滿阿富汗人撤離！　正確人數曝光

北韓內務首領下場慘！漏接金正恩電話慘死

影／女記者問「是否接受女性執政」　塔利班竟當場笑噴

父母「穿過鐵絲網」拋嬰兒　美軍曝最新下落

印度批准全球首款DNA疫苗！可有效對抗Delta

賓拉登曾警告　拜登會讓美國陷危機

放塑膠板防疫　紐時揭：反增風險

更多熱門

相關新聞

名古屋市長不只咬金牌！　網曝多張癡漢形象照

名古屋市長不只咬金牌！　網曝多張癡漢形象照

日本名古屋市長河村隆之日前會見東奧金牌日本女壘隊選手後藤希友時，拉下口罩咬金牌的脫序行為引起軒然大波，各界批評他對女性性騷擾。河村事後雖公開道歉並稱將會減薪3個月，不過仍無法平息眾怒。如今又有媒體和網友爆料，河村隆之早有多次猥褻年輕女性的紀錄。

廟口夜市手心之狼落網　偷摸她美臀稱不小心揮到

廟口夜市手心之狼落網　偷摸她美臀稱不小心揮到

師揪3少看A片再亂咬　求輕判哭了：我有戀童癖

師揪3少看A片再亂咬　求輕判哭了：我有戀童癖

花蓮農業處爆性騷「我要強姦妳」　議員批不可思議

花蓮農業處爆性騷「我要強姦妳」　議員批不可思議

豐原之狼襲胸摸下體　她逃回車上也沒用

豐原之狼襲胸摸下體　她逃回車上也沒用

關鍵字：

性騷擾猥褻

讀者迴響

熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

妹子聽「鋼鐵大公司」全撲上！內行曝：月領80K不加班

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

全國二級警戒延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光了

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面