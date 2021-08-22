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甩最毒汙名！新豐海岸清走1萬3公噸集塵灰　重建獲新生　

▲甩最毒汙名！新豐海岸清走1萬3公噸集塵灰　重建獲新生。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新豐海岸因遭掩埋1萬多噸有毒集塵灰，被封「最毒海岸」。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新豐垃圾掩理場西側海岸早年遭非法棄置廢棄物，曾獲「最毒海岸」的污名，新竹縣政府環保局於2019年開始移除非法廢棄物，2020年3月完成清除有害廢棄物(集塵灰)約1萬3921公噸，工務處接續重建海岸防護工程，今年8月完工，嶄新海岸設有拋石護岸、木樁突堤等，加強砂灘穩固與減緩養灘粒料流失，有效達到堤岸保護、生態保護等作用，環境品質大幅提升，改變民眾以往對新豐海岸舊印象。

新竹縣長楊文科表示，感謝中央水利署支持，以及相關單位的團結合作，讓此海岸長期缺乏沙源補助，造成海岸線後退及非法棄置物汙染海洋環境等問題得以解決，經過地方和中央齊心努力，擺脫最毒海岸線惡名，未來更需要大家一起守護這條重生後的最美海岸線。

▲甩最毒汙名！新豐海岸清走1萬3公噸集塵灰　重建獲新生。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲▼新豐垃圾掩理場西側海岸進行防護工程，拋石岸護與木樁突堤及養灘。

▲甩最毒汙名！新豐海岸清走1萬3公噸集塵灰　重建獲新生。（圖／記者陳凱力翻攝）

工務處長林鶴斯說明，本案為經濟部水利署全額補助1億1756萬元施作，2020年6月29日決標、8月1日開工，主要施作工項為拋石護岸520公尺、木樁突堤4座、養灘10萬立方公尺(自頭前溪口取砂)，完工後已達到保護國土海岸線、防止海岸汙染及復育海岸環境等功效。

工務處也提到，施工期間受限聯外運輸道路需商借用地、國軍砲擊訓練管制影響採早晚班施工確保工程進度、海水潮汐及疫情爆發等因素影響，施工不易，但經由相關單位與廠商積極溝通協調趕工，得已順利完工，謝謝各方配合及支持。

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