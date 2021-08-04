恐怖大雨炸新竹！南清公路「嘩」土石崩塌　「馬路不見了」

▲竹122線24K傳出土石崩塌。（圖／翻攝自Facebook／張益生，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象局4日發佈大雨特報，受到盧碧颱風形成、低壓帶及西南風影響，全台18縣市雨區再擴大，經濟部水利署也針對新竹縣發佈一級淹水警戒，提醒周邊居民小心防汛，確保人身及財產安全。新竹縣員東國中附近下午傳出有多處發生土石崩塌、落石坍方，請民眾需特別注意。

因應盧碧颱風逐漸逼近台灣，公路總局表示，預估5日起至週六（8/7）間雨勢較大，降雨熱區為中南部沿海至山區，其次為台中、南投山區，公路總局將視風雨狀況發布預警警戒。

據了解，竹122線南清公路24K，員東國中下方大轉彎處4日下午傳出落石坍方，雙向車道全部遭到土石掩埋，道路一度封閉，無法通行，相關單位執行斷電及搶通，19時50分已單線通車。新竹縣議員張益生提醒，請往來的鄉親，特別要注意安全。

氣象局表示，5日是颱風逐漸接近的過程，台灣海峽、澎湖、金馬、馬祖風力加大，天氣不穩定，且西南風將帶來水氣，中南部將有局部大雨或豪雨。颱風影響最大的時間點落在周五、周六，屆時海上將出現8到10級強陣風，中南部持續有大雨或豪雨，澎湖、金門、馬祖也會有明顯雨勢。颱風將於周六下半天、周日加速遠離台灣。

水保局指出，土石流黃色警戒，分布於屏東縣來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村，高雄市桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里等，2縣（市）3鄉（鎮市區）21村（里）。大規模崩塌黃色警戒分布於屏東縣來義鄉來義村等，1縣1鄉1村。

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