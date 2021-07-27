鄉長司機好大！工地強索金錢還追人開3槍　判刑8年定讞

▲鄉長司機在工地強索金錢還對人開槍，判刑8年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

曾任新竹縣某鄉長司機的許姓男子，2019年9月間偶然看見路邊有房屋新建工程，竟持鋁棒與折疊刀上前嗆聲強要分一杯羹，沒想到遭工人制伏。許男惱怒，竟拿出槍枝，朝工人追擊，並連開3槍，還好都沒打中人。一二審均將他判刑8年，全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

判決指出，曾任新竹縣某鄉長司機的許姓男子，因缺錢花用，2019年9月初時，駕車行經新豐鄉某處民宅，民宅正在改建，許男妄想分一杯羹，竟持鋁棒下車，敲打工地內的混凝土預拌車，並向工地主任揚言：「你知道我是誰嗎？這區都是我在管的，工地大小事要分一些」這時剛好巡邏警車經過，許男駕車離去。

不到半小時，許男又再回到工地，又持鋁棒強索金錢，但工地主任不從，許男作勢要拿鋁棒打人，現場其他工人搶下鋁棒。許男又從口袋裡抽出折疊刀，沒想到還是被工人制伏，強押上自己的車子。許男面子掛不住，竟趁其他人轉頭離去時，拿出預藏在車上的槍枝，朝工人開了一槍。工人們逃竄，許男在對準其中一人追擊，並開出第二槍，所幸都沒打中人。許男繼續開第三槍，但因卡彈沒有擊發，許男隨即開車逃逸。警方獲報後，第二天就逮捕許男，許男雖帶著警方取出作案槍枝，但之後又謊稱還有其他槍枝，又要求警察提供香菸、讓他打電話或回家拿衣物等等，對於槍枝藏放處所說詞反覆，使員警疲於奔命；他甚至在被押回監所時，衝撞員警、試圖逃逸，還好員警反應快將他抓回。檢方依照「殺人未遂」、槍砲等罪，對他提起公訴。

法院審理時，許男對持槍、恐嚇等案情坦承不諱，但對於殺人部分，則否認犯行；他辯稱，當時因工人會打他，他會害怕，所以才取槍嚇嚇工人，他是往旁邊開槍。但法院根據證人供詞，認定許男具有殺人犯意，一二審法院均將他重判有期徒刑8年。其中二審高等法院痛批他漠視法令禁制，非法持有手槍子彈，法紀觀念薄弱，僅因路過偶見工程進行，即下車先持鋁棒、折疊刀恫嚇他人、索討金錢，再因索討金錢遭拒，即肆意持槍對人射擊，漠視人命，其行徑實已嚴重破壞社會秩序及安寧，對於他人生命、身體安全及整體社會治安危害非輕，所為應予非難。全案再上訴第三審，最高法院27日駁回上訴定讞。