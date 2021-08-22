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奧麥斯增強！今最靠近加速大迴轉　降雨熱區曝光

天氣圖。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲氣象局觀測，奧麥斯今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東北東方600公里海面上。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

奧麥斯今最靠近將加速！中央氣象局預報員官欣平表示，輕度颱風奧麥斯過去強度有稍微增強，但對台灣陸地沒影響。氣象專家吳德榮說，今中午前後奧麥斯中心將通過宮古島，向北北西轉北進行，再於東海大迴轉。

官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（22日）是輕度颱風奧麥斯比較接近台灣近海時，對陸地沒影響，但外圍水氣讓東半部有局部短暫陣雨，午後雷雨主要在各地山區發展較明顯，可能延伸到近山區平地或大台北平地。他提醒，今基隆北海岸及東半部留意可能有長浪。

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氣象局觀測，奧麥斯今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東北東方600公里海面上，以每小時19轉30公里速度，向北北西轉北進行，中心附近最大風速每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺（即每小時119公里），相當於12級風，7級風暴風半徑100公里。

▼吳德榮說，今中午前後奧麥斯中心將通過宮古島，向北北西轉北進行，再於東海大迴轉。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平說，奧麥斯過去強度有稍微增強，由於今白天行經台灣附近海域的海溫較配合，在未來12小時仍有繼續發展、增強的可能性，今、周一以偏琉球西方海面通過往日韓移動，對台灣沒主要影響。

官欣平表示，周一颱風逐漸遠離，高壓增強往西延展，台灣偏高壓西南側，有些東南風分量，周一到周六迎風面東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴、午後有熱對流在山區發展起來，西半部、其他山區午後有局部短暫陣雨，其中周一東北部、東部和南部也有局部短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖、暴風圈侵襲機率圖顯示，今中午前後奧麥斯中心將通過宮古島，向北北西轉北進行，再於東海大迴轉；今晨4時衛星雲圖顯示，奧麥斯暴風範圍小，其左側小於右側，僅使今台灣東半部風浪稍增大外，不致對陸地構成威脅，不過，在岸邊活動仍應注意長浪。

▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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