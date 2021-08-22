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社會 社會焦點 保障人權

最貴鹹酥雞！高雄男抱兒拒實聯制飆店家三字經　最高罰1.5萬　　　

記者吳奕靖／高雄報導

實聯制已經實施很久，但沒想到現在還有人不配合，甚至還罵人！高雄市一名黃姓男子抱小孩買鹹酥雞，不滿店家要求實聯制，竟然當小孩的面飆罵髒話，還拿出手機拍攝店家門牌，做了最壞示範，店家心生畏懼，打電話報警。

▲高雄市一名黃姓男子買鹹酥雞，拒掃QR cord 實聯制，標罵店家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名黃姓男子買鹹酥雞，拒掃QR cord 實聯制，飆罵店家，當時還抱2歲童 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

17日的晚間11點，黃姓男子抱著一名大約2歲小孩到前鎮購買鹽酥雞，黃姓男子沒有把口罩戴好，同時還拒絕店家要求實聯制掃「QR code」，甚至飆罵三字經，鹹酥雞店老闆告知：「我有錄影」，更惹惱了黃男，原本沒有帶手機黃男，跑回車上把小孩放好，同時拿手機。

▲高雄市一名黃姓男子買鹹酥雞，拒掃QR cord 實聯制，標罵店家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名黃姓男子買鹹酥雞，拒掃QR cord 實聯制，拿手機拍下店家門牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃男拿出手機拍攝店家的門牌，還表示會再來「砸店」，隨後就離開，鹹酥雞老闆很不爽，打電話報警。員警找到黃姓男子，黃男表示多次來這家鹹酥雞店購買，但老闆講話口氣都很不好，讓他很不高興，所以才會當場「暴走」，而員警查閱黃男相關背景，雖然目前有正當職業，但過往有類似的恐嚇歷史，就怕會有後續，提醒黃男不要「亂來」。

目前全案已經依照刑法恐嚇罪、公然侮辱罪函送法辦，另外黃男全程未戴好口罩，同時也開出違反傳染病防治法的舉發單，移給高雄市衛生局裁處，將面臨3千元到1萬5元的罰款。

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