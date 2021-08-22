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社會 社會焦點 保障人權

學生強闖南鐵東移拆除現場！警制止無效　強制束帶管束20名學生

▲台南市警五分局針對未經申請許可，在拆除戶黃春香住家前非法集會，且經四次舉牌拒不離去的學生進行強制管束，將對為首李、黃2人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局針對未經申請許可，在拆除戶黃春香住家前非法集會，且經四次舉牌拒不離去的學生進行強制管束，將對為首李、黃2人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南鐵東移案最後一戶拆遷戶黃春香宅，20日清晨6時被台南市警方戒護下，由南鐵局中工處拆除樓梯，惟21日晚上約有30名學生再度聚集黃宅前，其中李姓學生代表欲闖入工地被警方制止，因聚集學生拒不離去，警方依法舉牌四次命令解散未果，強制管束並柔性勸離學生，警方將依集會遊行法究辦李、黃2人。

▲台南市警五分局針對未經申請許可，在拆除戶黃春香住家前非法集會，且經四次舉牌拒不離去的學生進行強制管束，將對為首李、黃2人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局針對未經申請許可，在拆除戶黃春香住家前非法集會，且經四次舉牌拒不離去的學生進行強制管束，將對為首李、黃2人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，南鐵東移案8月20日清晨6時許，在鐵工局中工處宣告下，台南市警方以優勢警力，排除黃宅現場阻擾拆除的學生、民眾之干擾，讓鐵工局中工處人員順利拆除黃春香住家樓梯，警方為維護施工安全及保護學生、民眾安全，持續編排20名警力在場監控。

▲台南市警五分局針對未經申請許可，在拆除戶黃春香住家前非法集會，且經四次舉牌拒不離去的學生進行強制管束，將對為首李、黃2人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局指出，21日晚上7時許，約有30名學生未經申請許可在拆除戶黃春香住家前非法集會，李姓學生代表突用棉被鋪墊圍籬意圖翻入危險工區內，遭警方即時制止而未果，學生們不聽勸阻持續在場集會，並妨害附近住家安寧，經警方多次勸導拒不離去。

▲台南市警五分局針對未經申請許可，在拆除戶黃春香住家前非法集會，且經四次舉牌拒不離去的學生進行強制管束，將對為首李、黃2人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局針對未經申請許可，在拆除戶黃春香住家前非法集會，且經四次舉牌拒不離去的學生進行強制管束，將對為首李、黃2人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局依集會遊行法規定，於21日深夜10時5分第一次舉牌警告，10時12分第二次舉牌命令解散，10時17分第三次舉牌制止，10時22分第四次舉牌制止，在四次舉牌制止、命令解散無效後，於深夜10時23分許依法進行驅離行動，因學生拒不離開危險工區範圍，警方為預防發生危害，將20名學生以束帶管束於現場，過程中1名執勤警員於拉扯時手臂擦挫傷。

▲台南市警五分局針對未經申請許可，在拆除戶黃春香住家前非法集會，且經四次舉牌拒不離去的學生進行強制管束，將對為首李、黃2人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局針對未經申請許可，在拆除戶黃春香住家前非法集會，且經四次舉牌拒不離去的學生進行強制管束，將對為首李、黃2人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局針對未經申請許可，在拆除戶黃春香住家前非法集會，且經四次舉牌拒不離去的學生進行強制管束，將對為首李、黃2人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

直到22日凌晨1時15分許，警方解除學生們之管束，市警五分局開元所所長何世宸對逗留現場學生柔性喊話：「夜深了、趕快離開、回家路上請注意安全。」後，而後相關學生20名各自離開現場。

▲台南市警五分局針對未經申請許可，在拆除戶黃春香住家前非法集會，且經四次舉牌拒不離去的學生進行強制管束，將對為首李、黃2人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局指出，警方將檢具相關蒐證及事證，依法對為首的李姓學生、黃春香等人，依違反集會遊行法究辦。

▲台南市警五分局針對未經申請許可，在拆除戶黃春香住家前非法集會，且經四次舉牌拒不離去的學生進行強制管束，將對為首李、黃2人依法究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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