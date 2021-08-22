開贓車要過橋被警所長盯上　竊賊飆3公里撞分隔島慘狀曝

記者李忠憲／台中報導

賊星該敗！賴姓男子偷完民宅一輛小貨車，喜孜孜開到東勢大橋時，遇上土牛派出所所長陳盈延要求盤查。他雖加速逃逸，才逃3公里就自撞分隔島，車毀人傷，行竊1小時就乖乖就逮，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

▲竊賊開遭車逃逸，最後自撞中央分島。（圖／民眾提供）

東勢警分局土牛派出所所長陳盈延21日下午4點左右，騎警用機車行經豐勢路與何盛街口時，眼尖發現一輛藍色自小貨車，竟是1小時前剛通報遭竊的贓車。他立刻上前示意攔查，但車上駕駛賴姓男子不聽指示，竟然加速往東勢大橋方向逃逸。

▲警所長發現贓車示意攔查，對方卻不理會，加速逃逸。（圖／民眾提供）

陳所長立刻加速尾隨，同時用無線電通報勤務中心，請求線上警網支援攔截圍捕。結果，賴男逃了3公里多，到東關路7段時卻自撞中央分隔島，身體多處受傷。警方協助叫救護車，將他送往東勢農民醫院治療後，無生命危險。

警方表示，賴男趁受害人將車停在在自家後門，就直接開走，警方接獲通報後立刻報請轄區協助找尋，果然在1小時內就破案逮人，將依竊盜罪嫌將他移送法辦。警方也呼籲，民眾隨時注意自身財物，汽、機車應慎選場所停放及加裝上大鎖，預防犯罪發生，勿因小失大。

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