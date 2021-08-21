醉男公車站突襲17歲少年　扯脖拉口罩！動機3個字全場傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局警員接獲報案，1名年僅17歲的學生，與母親在西門捷運站旁的公車站牌遭人毆打，警方到場將涉案的男子帶回警所，但男子全身酒味，且面對警方詢問態度囂張均回答「不知道」，最後男學生也在母親陪同提出傷害告訴。

警方調查，15日晚上11時許，1名酒醉的63歲的李姓男子，在西門町捷運站旁的公車站牌，突然出手攻擊與母親在等車的17歲林姓男學生，當場拉扯林的脖子以及臉部，甚至還把林的口罩當場扯掉，路人見狀趕忙報警。

▲男子出手攻擊男學生，被帶返所後相當不配合。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後趕往現場，李姓男子非但將口罩脫下對林姓男學生嗆聲，甚至還在警方面前推擠林，最後林姓少年在母親陪同下前往醫院驗傷，並對涉嫌攻擊人的李姓男子提出傷害告訴。

警方指出，到場時李姓男子癱坐在公車站牌，且全身散發出濃厚的酒味，警方將李帶回派出所偵訊，但李堅持不配合，面對警方詢問都表示「不知道」，令人傻眼，警方訊後仍依照傷害罪嫌將李送辦。

▲男子（紅圈）朝男學生臉部攻擊，還扯掉對方口罩，林與母親驗傷後提告。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，李姓男子住在捷運西門站附近，雖然有住處不算是街友，但平時仍常常看見李在西門町街頭閒晃。

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