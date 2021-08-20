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社會 社會焦點 保障人權

派出所出現「大老鼠」　他啃拘留室護墊牆警驚呆！上回燒法院公告

▲▼鄧翰陽燒北院公告。（圖／記者劉昌松攝）

▲鄧姓男子日前才因火燒北院公告被捕，又因啃咬派出所拘留室護墊遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北鄧姓男子日前才因為在法院前面，放火燒毀法拍屋公告遭警察緊急逮捕，沒想到又因為在公園酒醉鬧事，被帶回派出所後，因為嫌手銬壓得他傷口不舒服，直接在拘留室啃咬牆上的安全護墊，警員查看發現護墊被咬的一個洞一個洞，活像大老鼠磨牙肆虐，台北地檢署20日依毀損公物罪將鄧男起訴，聲請法院簡易判決處刑。

據了解，鄧男是中正萬華區警方的頭痛人物之一，近年常因酒後糾紛進出警局，4月間，他因案被通到法院出席調解庭後，竟然在法院外喝了一罐調味酒之後，直接私下公佈欄上的法拍公告點火燃燒，轄區警方獲報到場處理，鄧男高舉雙手喊著「我什麼都沒做」、「我想尿尿」。

▲▼鄧翰陽燒北院公告。（圖／記者劉昌松攝）

▲鄧男先前因不滿法院調解，喝了1罐調味酒(右)後私下法院公告點火燒毀。（資料照／記者劉昌松攝）

鄧男火燒法院公告事件日前已經被依妨害公務起訴，日前他又因為在艋舺公園酒醉大聲吼叫，被警方上銬帶回龍山寺派出所保護管束，警方原本想讓他在拘留室休息等酒醒後放人，沒想到鄧卻因不滿手銬押到他手上的舊傷，疼痛難耐，竟把貼在拘留室牆上用來保護人犯的墊子亂咬一通，因此再吃上毀損公物罪嫌。

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