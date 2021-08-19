情侶檔搞簽賭站　牆貼警語：未戴好口罩一律驅離

▲警方查獲情侶檔經營地下簽賭站，查扣賭資6.6萬以及簽單等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警方近日破獲1起情侶檔經營地下簽賭站，當場查獲涉案情侶檔以及1名在場的男性賭客，並起獲6萬6千多元賭資以及簽單等證物，由女友負責收帳、記帳，男友則在租下的據點外把風，疫情期間還貼心在下注賭場貼下警語，未戴好口罩者，一路直接驅離。

警方調查，年約30歲的吳姓女子及其男友，在5月前租下萬華區西昌街一處民宅，私下經營簽賭站，以台彩的四星彩開獎為基準收牌，每注投注金額達80元，只要用簽單簽下4個號碼，對中2個號碼就可贏得5300元，3個號碼對中可得獎金5萬7千元。

▲情侶檔經營簽賭站，還在牆上張貼警語「未戴好口罩者，一律直接驅離」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，該地下簽賭站主要以吳姓女友負責收付賭資、獎金以及記帳，吳姓男友則是在門口負責把風，警方在17日晚上前往搜索，當場還查獲1名60歲的陳姓賭客，並查扣6萬6千多元賭資以及簽單、計算機以及點鈔機等證物。

警方在場搜索時，發現該民宅竟還藏有後門，懷疑其他賭客已經從後門逃脫，警方將3人帶回警局偵辦，訊後將涉嫌經營地下簽賭站的情侶檔依賭博罪嫌送辦，在場的陳姓賭客則以《社會秩序維護法》開罰。

警方表示，地下簽賭站內還張貼2張警語，寫下「未戴好口罩者，一律直接驅離」，另外一張則寫道「因疫情嚴重，入內請全程正確戴好口罩」，但警方呼籲，室內群聚恐提高染疫風險，另外經營地下簽賭站也不容寬貸，將持續追查是否有其他成員涉案。

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