急逃畫面曝！他無罩賣筍賺生活費　警提醒防疫後一查！銬回警局

▲朱姓通緝犯發現被警方包圍，一度掙扎要逃。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名遭通緝的毒販，在疫情期間偷偷於人煙稀少的五峰的南清公路上，販賣竹筍給過路客貼補生活費，沒想到被外出的派出所所長發現，除了向前提醒他要遵守防疫，配戴口罩，也順便呼叫支援將通緝毒販銬回警局。

竹東分局桃山派出所所長夏文星，本月18日從派出所前往分局開會途中，在五峰鄉南清公路上發現一名未戴口罩的筍販，夏文星前往關心，勸導筍販目前仍在防疫期間，仍須配戴口罩。

就一個照面，夏文星竟發現筍販竟是遭毒品、森林法的朱姓通緝犯，夏文星立刻通報線上巡邏警力到場支援，朱姓通緝犯不願配合，與警方發生扭打，所幸最後警方仍佔人多之利將他制伏。

▲▼朱男在人煙稀少的南清公路上，向過路客販售竹筍，因未戴口罩被警察發現通緝身分。

竹東分局表示，依通緝罪名及妨礙公務罪將朱男移送地檢署偵辦外，有關朱男未戴口罩違反防疫規定部分，也將依規開立稽查單，並送縣府衛生局裁罰。

▲朱男不敵員警人多，最後乖乖被銬回。

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