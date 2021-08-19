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戴緊口罩防疫！他讚「台灣人好自律」　網揭1關鍵傻了：笑死

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣人口罩戴緊緊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

全台自5月19日升至三級警戒，並花了兩個多月的時間，於7月27日降為二級。這段期間，台灣人都將口罩戴緊緊，就有網友發文表示，其他國家似乎都不像台灣一樣那麼自律，「沒想到台灣人的口罩自律很高！」貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「沒想到台灣人的口罩自律很高」為題發文，提到大家在防疫期間基本上都很守法、怕罰錢，出門都會將口罩戴好；反觀某些國家，就算確診數飆高，仍然不自律，很不喜歡戴口罩。

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原PO認為，台灣人的水準真的很高，也很認真戴口罩防疫，現在確診數已經降回個位數好幾天了，相對以往安全許多。

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲之前戶外沒有強制要戴口罩時，仍有不少民眾緊緊戴著。（圖／記者林敬旻攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「台灣人自律戴口罩，但交通違規亂象跟歐美相反」、「防疫本來就應該這樣」、「去年疫情沒嚴重時，就滿街一堆人戴口罩」、「沒疫情前就一直戴口罩了，空汙很可怕」、「戴口罩好處很多」、「沒疫情的時候也很多人會戴吧」、「講真的台灣人比較有潔癖」。

其中，還有不少人苦笑著說，「台灣人自律？不罰錢我看會多自律」、「要罰錢啊笑死」、「怕被罰錢+1，山上或周圍沒啥人的地方我一律拿下來」、「因為罰3000元」、「台灣人怕死也怕罰錢」、「怕死（X），怕罰錢（O）」、「怕罰錢啊大哥」、「因為要罰錢」。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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