250隻喵星人被走私面臨死刑　貴族「俄羅斯藍貓」驚人身價曝光

記者邱中岳／台北報導

海巡署在18日接獲線報，有艘漁船走私名貴貓咪，海巡人員登船檢查，並在密艙中發現62個裝貓的籠子，籠子總共塞了約250隻的名貴品種貓，其中一隻俄羅斯藍貓最貴，在市場可以賣到10萬元左右，初步估計250隻貓身價超過1千萬元。

警方調查，55歲的林姓船長在18日遭海巡人員登船檢查，並在密艙中查獲約250隻的名貴貓咪，其中包括，俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓以及美國、英國短毛貓等名貴品種，全被擠在62個寵物籠子裡面。

▲海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出約250隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，船上密艙的貓咪總身價高達上千萬元，其中最為名貴的就是俄羅斯的藍貓，每隻要價10萬元左右，因銀藍色光澤的短毛，給人高雅的感覺，也是許多名門貴族喜愛的品種，也有貴族貓咪的稱號。

▲漁船走私貓咪被查獲，2百隻貓咪身價破千萬，光「俄羅斯藍貓」就要價10萬。（圖／資料照）

林姓船長等5人被帶回偵訊，船長坦承在海上跟不知名的船舶接洽，並在海上交易名貴貓咪，連錢都沒收到就被抓，警方也將持續追查貓咪來源，訊後也依反《懲治走私條例》、《動物傳染病防治條例》、《海關緝私條例》函送法辦。

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