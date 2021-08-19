倒個垃圾就染Delta？　專家「3個字」給答案：確實戴好口罩

▲民眾沒戴口罩丟垃圾當場被環保局開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）



實習記者高琳景／綜合報導

Delta變異株襲擊全球，其傳播力強大、住院重症率上升，目前已成許多國家主要的流行病毒。對於「倒垃圾是否無緣無故會染疫？」毒理學專家招名威給出超肯定答案，直呼「不可能」。

招名威今（19）在臉書發文表示，「這兩天收到某單位的詢問，倒垃圾是否無緣無故會染疫？答案是不可能。」他指出，病毒雖然不斷在進化，特別是Delta或其他變異病毒，雖然Delta的主要特色是傳染力強，但也不可能強大到在保持好距離、戴好口罩這種「完全做好防疫」的情況下，無緣無故的傳播導致染疫。

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招名威解釋，如果大家都帶好口罩，就約有95%可阻擋病毒，但還是有5%的機率可能染疫，所以關鍵就在於「是否有做好其它安全措施」。例如，可能剛好接觸到病毒最大釋放量的瞬間，卻沒保持好距離、沒戴好口罩等，就有可能染疫。

另外，招名威分析戴好口罩「是真的戴好？還是自己覺得有戴好？」由於這兩者也是天差地別，許多民眾將口罩掛在耳朵上，認為已戴好口罩，但其實還露出鼻子，防疫效果也差很多。

雖然，印度變種病毒雖然傳染力高、來勢洶洶，但至少台灣現在還沒有，民眾不用因此無限上綱。更重要的是，「持續保持個人防疫，確實戴好口罩，壓好金屬條、口罩與臉部緊密結合，勤洗手、多消毒確實保持清潔，並時時與他人保持好社交距離避免病毒傳播、不必要碰觸，降低接觸傳染風險。」

最後，招名威也提醒「丟垃圾的時候，避免脫口罩打招呼，完整的做好各項防疫才是最重要的，不論面對原始病毒、英國變種病毒、印度變種病毒等，任何新冠病毒都一樣。」