陸示警河南暴雨　「與上月洪災區域重疊」啟動三級響應

▲河南上月20日發生嚴重暴雨洪災，中國氣象局21日再度示警多地，防範強降雨風險。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

上月河南遭遇極端爆雨洪災後，大陸國務院總理李克強甫前往鄭州勘查，惟時隔1個月後，中國氣象局再次發出示警，表示8月21日至24日，大陸西北、西南、華北、黃淮等地部分地區，將遇強降雨天氣，且河南雨區與「7·20」洪澇災害地區重疊，官方已啟動三級應急響應，全力應對災害發生。

據中國氣象局表示，自8月21日開始，四川盆地、西北地區東部、黃淮、江淮、江漢等地自西向東，將迎來一次強降雨過程。

▲中國中央氣象局發布的，22日全大陸預估降雨圖表。（圖／取自中國氣象網）

中國氣象局氣象專家判斷，22日河南中北部大部地區有大到暴雨，部分地區大暴雨，北部局地將有特大暴雨，最強降水時段在22日中午至23日前半夜。

到23日，降雨區域繼續東移，河南降水減弱，山東東部和南部、安徽北部、江蘇北部、湖北南部和西部、湖南西北部及四川盆地東北部、貴州西南部、西藏東南部等地的部分地區有暴雨或大暴雨。

陸媒報導引述氣象專家指稱，此次強降雨具有影響範圍廣、局地降雨強、系統移速快等特點，同時，在黃淮地區伴有大風。由於這次過程移動速度比較快，所以累計雨量不會特別極端，但短時雨強比較大，需要引起注意。

專家提醒，河南強降雨落區與「7·20」，遭受洪澇災害地區有所重疊，應提前做好防汛救災準備和應急工作，減少外出；河南中北部部分地區出現山洪、地質災害、中小河流洪水的氣象風險高。

中國氣象局應急辦21日發布消息表示，經綜合研判和應急會商，中國氣象局領導於8月21日9時簽發命令，相關單位立即進入三級應急響應狀態，要求各單位嚴格按照氣象災害應急響應工作流程做好各項工作，加強值班值守，滾動做好強降雨及強對流天氣監測預報預警。

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▼大陸國務院總理李克強，近日赴河南鄭州視察災後重建情況。（圖／翻攝中國政府網）