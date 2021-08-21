醫曝美國「不承認混打」：入境要隔離7天！　這4種打法才算數

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心日前宣布開放第一線醫護人員混打AZ及mRNA疫苗，許多醫護也已經完成混打，並分享接種後的身體狀況，對此，台北市立聯合醫院陳昶宇曾直言「抱歉我一點都不想」，原因就是因為不想承受被車撞2次的痛苦，昨日他又指出，AZ混打BNT或莫德納，在美國可能會被視為沒有完成兩劑疫苗接種。





▲陳昶宇表示，美國CDC不承認混打疫苗，圖為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

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陳昶宇昨日在臉書發文，第一劑打AZ，第二劑混打BNT或莫德納，在美國可能會被視為「沒有完成兩劑疫苗接種」，需要自我隔離7天。根據美國CDC指出，fully vaccinated（完全接種）的定義，包括美國認可的兩劑輝瑞/BNT、兩劑莫德納，或一劑嬌生，以及符合WHO緊急授權的兩劑AZ。

陳昶宇指出，兩劑混打 AZ+莫德納或AZ+BNT，目前並沒有被包含在Fully Vaccinated內，也就是說，「入境美國後還是會需要自我隔離7天」。他表示，會混打的最大原因，就是因為疫苗供應不足，效果跟副作用各有優劣，也不是各國都承認，「本來就不是都有好處，所以也無需強求一定要混打」。

不過，陳昶宇認為，隨著世界各國疫苗不足，越來越多人施行混打，也許美國CDC之後可能會修改相關規定，承認混打也是完全接種，「另外，美國人應該也沒在管你有沒有自我隔離就是」。

本站曾報導《醫：一點都不想「AZ混打莫德納」 承受被車撞二次的痛苦》，陳昶宇曾直言，「根本不想混打」，原因是第一劑AZ加上第二劑莫德納副作用強，「那我何必為了『理論上可能更好一些』的輕症傳染保護力，再去承受被車撞第二次的痛苦。」

對此，有網友好奇，若施打2劑高端疫苗也要進行隔離7天嗎，陳昶宇則回應，只要是沒有符合Fully Vaccinated，都要自我隔離7天。留言串中也有網友表示，「美國人不會管你隔不隔離，正解」、「美國人沒在管隔離的，我12月的的時候，在家自己隔離，也沒人來看有沒有乖乖在家」。