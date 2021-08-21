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醫曝美國「不承認混打」：入境要隔離7天！　這4種打法才算數

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心日前宣布開放第一線醫護人員混打AZ及mRNA疫苗，許多醫護也已經完成混打，並分享接種後的身體狀況，對此，台北市立聯合醫院陳昶宇曾直言「抱歉我一點都不想」，原因就是因為不想承受被車撞2次的痛苦，昨日他又指出，AZ混打BNT或莫德納，在美國可能會被視為沒有完成兩劑疫苗接種。

▲▼政府將賣場前線收銀台員工編列為第七類疫苗施打對象，量販業者家樂福安排亞東醫院至家樂福樹林店為店內員工進行新冠疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳昶宇表示，美國CDC不承認混打疫苗，圖為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

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陳昶宇昨日在臉書發文，第一劑打AZ，第二劑混打BNT或莫德納，在美國可能會被視為「沒有完成兩劑疫苗接種」，需要自我隔離7天。根據美國CDC指出，fully vaccinated（完全接種）的定義，包括美國認可的兩劑輝瑞/BNT、兩劑莫德納，或一劑嬌生，以及符合WHO緊急授權的兩劑AZ。

陳昶宇指出，兩劑混打 AZ+莫德納或AZ+BNT，目前並沒有被包含在Fully Vaccinated內，也就是說，「入境美國後還是會需要自我隔離7天」。他表示，會混打的最大原因，就是因為疫苗供應不足，效果跟副作用各有優劣，也不是各國都承認，「本來就不是都有好處，所以也無需強求一定要混打」。

不過，陳昶宇認為，隨著世界各國疫苗不足，越來越多人施行混打，也許美國CDC之後可能會修改相關規定，承認混打也是完全接種，「另外，美國人應該也沒在管你有沒有自我隔離就是」。

本站曾報導《醫：一點都不想「AZ混打莫德納」　承受被車撞二次的痛苦》，陳昶宇曾直言，「根本不想混打」，原因是第一劑AZ加上第二劑莫德納副作用強，「那我何必為了『理論上可能更好一些』的輕症傳染保護力，再去承受被車撞第二次的痛苦。」

對此，有網友好奇，若施打2劑高端疫苗也要進行隔離7天嗎，陳昶宇則回應，只要是沒有符合Fully Vaccinated，都要自我隔離7天。留言串中也有網友表示，「美國人不會管你隔不隔離，正解」、「美國人沒在管隔離的，我12月的的時候，在家自己隔離，也沒人來看有沒有乖乖在家」。

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