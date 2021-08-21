指揮中心准了！1.3萬港澳生、陸生、華獎生都可以來台了　

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21日）指出，經評估國內疫情趨緩，且110學年度開學在即，教育部專案簽請指揮中心8月20日同意，重新開放110學年度境外學位生及華語受獎生等申請入境。教育部說明，符合條件的學生包含僑生、港澳生、陸生、華獎生、雙邊互惠學位生等約1.3萬名學生，下週一將通函各校，恢復境外生入境作業。

教育部高等教育司司長朱俊彰說明，8月20日已經專簽指揮中心同意重啟境外生入境作業，適用對象有境外學位生，包含僑生、外國學生、港澳生及陸生，此外也包含外交部的台灣獎學金及華語文受獎生，第三類屬於政府雙邊互惠及特殊政策專案入境的學位生，推估有1.3萬名學生。

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朱俊彰補充說明，入境程序分為兩部分，入境前會先由學校把名冊透過教育部給駐外館處，登機要檢送三日核酸檢驗陰性報告，入境後到台灣通關及居檢規定會依照指揮中心規範，14天內會有兩次PCR檢測及一次快篩，在完成居家檢疫後，學生必須要再進行7天自主健康管理。





▲境外生專案入境。（圖／指揮中心提供）

指揮中心昨日批核「境外生專案入境作業計畫」，教育部昨晚指出，預計下週一發文各大學，重啟境外生入境我國就學，並請學校預為通知境外生準備：

（一）入境前：

1. 新生及未持有效簽證/居留證/中華民國入境許可證之學生，由學校先行造冊送部函轉外交部領事事務局及內政部移民署受理學生辦理簽證或入出境許可證。

2. 學生取得簽證後，訂妥班機及檢疫場所後，通知學校透過線上申請取得同意函，並於登機前應檢具3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告。

（二）入境後：依規定於入境時採深喉唾液及進行PCR檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天，檢疫期滿前(檢疫第12至14天)PCR檢測，此外第10至12天須以「家用快篩」採檢一次。

（三）檢疫結束後：須再進行7天自主健康管理，期滿後始得入校。