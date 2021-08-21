二級警戒延長至9／6　陳時中：雙北維持「中高風險」未調降

記者嚴云岑／台北報導

全國二級警戒至8月23日，儘管確診數不斷下降，但雙北仍有零星不明感染源，中央傾向再延長警戒兩週至9月6日。但據了解，在疫情可控的情況下，指揮中心評估將雙北從中高風險區降為中度風險區，不過，指揮官陳時中今（21）日表示，雙北暫時未調降。

▲維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）

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在考量病毒傳播和染疫發病週期的情況之下，防疫警戒皆以兩週為一個觀察單位，在到期前會檢視疫情發展，評估是否調整警戒級別，或在原級別內鬆綁相關規範。

近一週以來，雙北的本土病例佔9成以上，目前仍有零星感染源待釐清個案，且警戒降至二級後，全國人流移動增加，雙北確診足跡往外縣市擴散，添加社區感染風險，因此維持警戒二級規劃。

依據疫情等級的監測，全國各縣市劃分為低風險、中低風險、中風險、中高風險、高風險地區等5個級別。近一週以來，雙北有效將新增確診和不明感染源控制在個位數，並且沒有大型群聚事件，指揮中心評估可從中高風險區降低為中度風險區。

陳時中表示，指揮中心每個禮拜都會開一次疫情的檢討會，依據疫情監測組根據各地方風險情形作報告，台北跟新北到現在還是列在中高風險，明天報告出來有降級再跟大家報告。