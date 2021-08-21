高端二度加開預約！8／16以後新登記者20萬人　23日起可預約

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

第六輪高端疫苗預約今日中午結單，指揮中心公布最新統計，有59.9萬人完成預約，並沒有約滿61.4萬劑份量。指揮中心指揮官陳時中今日宣布，高端第二度加開預約，對象為8/16日重啟系統登記選擇高端的20萬人，23日開始預約，27日接種。

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▲新增或改選登記高端疫苗民眾預約。（圖／指揮中心提供）

第六輪首度提供國產疫苗高端約61.4萬劑，預約登記在8/13日結算，有約90萬人有意願接種；進一步在8/16開始開放預約以及重啟意願登記。

第一階段開放36歲以上民眾，8/18結算後進一步開放20~35歲民眾預約，到今日總結算有59萬9613人完成預約，佔符合資格人數66%，這些對象會在8/23到8/29完成接種。

然而以第六輪提供61.4萬劑疫苗估算，疫苗還有剩餘，且還有檢驗封緘中疫苗，指揮中心決定再次加開預約。陳時中今日宣布，「COVID-19公費疫苗預約平台」於今(2021)年8月21日中午12時進行意願登記結算，並於8月23日上午10時至8月24日下午6時止，增加開放8月16日下午2時以後新登記或加選意願登記為高端疫苗之民眾進行預約。

指揮中心說明，本期可接種疫苗為高端疫苗，上述符合預約資格者，即得於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此次增加開放對象預定於8月27日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。