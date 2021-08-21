總統打高端「到府施打」？陳時中曝安排　第6輪加開賴清德可預約了

▲總統蔡英文自己操作預約高端疫苗。（圖／蔡英文臉書）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣布第六輪高端疫苗二度加開，提供8/16以後新登記者預約，副總統賴清德正是這一批符合資格者，將跟隨蔡英文總統腳步在這一輪打高端。被問及正副元首接種疫苗是否會有特別安排？指揮中心指揮官陳時中表示，總統、副總統很堅持要和民眾一樣依照順序到預約平台登記，至於施打地點會由國安單位安排；而賴副總統因為後來預約，施打時程會落在8/27之後。

第六輪高端疫苗接種原本是以8/13之前登記結算者為對象，經過一次加開登記，總計有59.9萬人完成預約，將於8/23~8/29接種疫苗；後評估疫苗數量仍充足，指揮中心今日宣布再加開預約，8/16疫苗平台系統重啟之後到至今天中午12點之前登記者，可以於8/23、8/24日上網預約，8/27~8/29接種。

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▲副總統賴清德完成高端疫苗意願登記。（圖／賴清德臉書）

蔡英文總統在國內增加高端疫苗選項時就已經完成疫苗登記，並且完成預約，至於副總統賴清德原本想打另一支國產疫苗聯亞，但聯亞緊急使用授權未過，17日轉登記高端疫苗。

目前瞭解蔡總統將於23日接種疫苗，媒體問及正副元首是否會有特別安排？陳時中回應，總統、副總統都很堅持要跟民眾一樣，照施打順序到預約平台登記，所以他們登記當然會選擇施打地點，不過，施打地點還是要由國安團隊安排。而賴副總統登記是8/16之後，施打時程會落在8/27~29。