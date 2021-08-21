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LIVE／台灣好手再出征2020東京帕運　蔡英文親臨授旗打氣

記者陶本和／台北報導

2020年東京奧運落幕，台灣好手拿下12面獎牌，包括2面金牌、4面銀牌、6面銅牌，刷新我國史上最佳紀錄。緊接著，2020東京帕運也進入最後備戰，22日選手將前往日本，總統蔡英文在21日上午11時00分，特別前往參與授旗典禮，替所有我國參與帕運的選手加油。

本屆東京奧運，中華隊奧運獎牌數在世界各國排名第34名，累計共奪下12面奧運獎牌，分別是2面金牌、4面銀牌、6面銅牌，創下從1984年洛杉磯夏季奧運開始後獲得最多獎牌的一屆夏季奧運賽事。

在這次各項目的表現方面，舉重女子59公斤級由郭婞淳奪下金牌，羽球男子雙打則由李洋、王齊麟摘金。銀牌方面，柔道男子60公斤(含)以下級由楊勇緯奪得，競技體操男子鞍馬項目，也由李智凱拿下。此外，台灣羽球好手戴資穎也拿下羽球女子單打銀牌；湯智鈞、魏均珩、鄧宇成也拿下射箭男子團體賽銀牌。

至於銅牌部分，由林昀儒、鄭怡靜拿下桌球混合雙打；潘政琮搶下高爾夫男子個人比桿賽；羅嘉翎取得跆拳道女子49-57公斤級銅牌；陳玟卉也搶下舉重女子64公斤級銅牌；黃筱雯奪得拳擊女子51公斤級，文姿云則拿下空手道銅牌。

在奧運落幕後，2020東京帕運也即將展開，台灣好手將在8月22日於桃園機場出發前往東京，而蔡英文特別在21日出席授旗典禮，屆時除了頒發加菜金之外，也會發表談話替台灣選手們加油。

▲▼蔡英文20日與東奧國手視訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲總統蔡英文。（資料照／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

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