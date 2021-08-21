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塑膠隔板防疫…反增風險　《紐約時報》揭「氣溶膠傳染」病毒死區

▲▼全國疫情維持三級警戒至今（18）日正式滿兩個月，百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制目前雖然已有條件開放，不過雙北地區仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶。美食區,微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板,用餐區。（圖／記者李毓康攝）

▲研究認為大量豎立隔板反而會影響正常通風，讓病毒在室內累積。（圖／記者李毓康攝）

記者王致凱／綜合報導

面對新冠病毒疫情，許多國家都鼓勵民眾使用塑膠隔板來防止疫情傳染，不過《紐約時報》引述美國和英國的研究報告認為，塑膠隔板有可能阻礙正常空氣流通，導致空間中出現病毒累積的「死區」，同時還會為人們帶來錯誤的安全感。

《紐約時報》19日報導說，一般直覺總認為塑膠防護隔板可以防止病毒傳播，不過專門研究氣溶膠、空氣流動和環境通風效應的學者認為，在許多情況下這類隔板不僅對防疫沒有幫助，反而還會讓情況變得更糟。

報導提到，在特定情況下，放置在商店結帳櫃台上的塑膠隔板，可能會改變氣流方向，使潛在病毒接觸到其他員工或是顧客，而且商店或課堂上常見的一排排透明隔板，也或阻礙正常室內通風。

▲微解封後的美術館,台北當代,線上預約,限制容留人數,現場清消,服務台隔板,館長受訪。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台北當代藝術館在服務台設立的隔板。（圖／記者謝婷婷攝）

研究發現，在正常情況下，無論是商店、教室或辦公室，人們呼出的懸浮微粒會在氣流和通風系統的作用下，大約每15至30分鐘就會被新鮮空氣所替換，但如果在室內大量豎立塑膠隔板，將顯著改變氣流流動、破壞通風效果，並且在某些地方創造出病毒氣溶膠高度密集的「死區」。

維吉尼亞理工大學（Virginia Tech）土木與環境工程教授、病毒傳播專家馬爾（Linsey Marr）表示，「如果在教室裡有一大堆障礙物，將會干擾房間的正常通風」、「每個人呼出的氣溶膠都被困在隔板內並且越積越多，最終仍會擴散出去。」

▼民眾在百貨美食街用餐，業者依規定安裝透明塑膠隔板。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐。（圖／記者湯興漢攝）

報導指出，在某些情況下，透明隔板確實能起到保護效果，例如隔板可以防止人們打噴嚏或咳嗽所產生的飛沫噴濺到他人身上，不過研究發現Covid-19主要透過肉眼看不見的氣溶膠微粒傳播，雖然關於透明隔板與感染風險的研究數據不多，但現有研究結果並不能令人放心。

約翰霍普金斯大學研究團隊6月份發表一份研究報告顯示，教室內的桌面隔板與新冠病毒感染風險增加有相關性。研究人員在麻州一所學校發現，如果隔板帶有兩側側板，將會影響氣流流動。另外一項在喬治亞州學校進行的研究也發現，與戴口罩和改善通風系統相比，桌面隔板幾乎無法阻止病毒傳播。

英國研究人員則發現，當人們咳嗽時，塑膠隔板確實能產生一定效果，因為強力噴出的飛沫和較大粒子會直接噴射到隔板上，但當人們正常講話時，這些粒子只會懸浮在隔板周圍，雖然隔板另一端的人不會直接接觸到飛沫，但這些微粒仍漂浮在房間內，所有人都有吸入感染的風險。

英國里茲大學（University of Leeds）建築環境工程學教授諾克斯（Catherine Noakes）表示，研究顯示較小的氣溶膠微粒會在5分鐘內融入室內空氣，這代表無論有沒以隔板，人們只要相互接觸幾分鐘內就都會接觸到病毒。

諾克斯博士表示，設置隔板似乎是個好主意，但也有可能產生意想不到的效果，雖然隔板可以保護部份人免受病菌侵害，但隔板也會將空氣匯聚到其他人身旁，例如商店店員可能不會接觸到顧客攜帶的病菌，但店內其他人員或是排隊的顧客仍有可能暴露在風險中。

諾克斯博士說，塑膠隔板可能在人們長時間停留的地點產生特殊問題，例如教室內，因為大量單獨放置的塑膠隔板會阻礙氣流流動，並且讓人難以判斷環境風險。

馬爾博士也舉例說，可以把氣溶膠微粒想像成二手菸煙霧，塑膠隔板只能防止類似吐痰的飛沫，但對香菸等煙霧類物質沒有效果。馬爾博士說，「煙霧只會在隔板周圍漂浮，雖然隔板另一側的人能夠爭取到多一點時間，但最終仍會暴露在煙霧中；至於與吸煙者同一側的人，則會因為隔板的存在而接觸到更多煙霧，因為隔板會將空氣困在這一側，直到煙霧與整個空間的空氣混和。」

▼學者將氣溶膠比喻為二手菸，而隔板顯然無法防止煙霧類物質的飄散，最終同一空間的人仍有可能接觸到漂浮的病毒微粒。（圖／記者黃士原攝）

▲王品隔板。（圖／記者黃士原攝）

報導指出，雖然還需要更多研究來確定透明隔板的防疫效果，但幾乎所有氣溶膠專家都認為，透明隔板不太可能有幫助，反而會干擾房間正常通風，導致病毒微粒在室內累積。

專家們認為，學校和工作場所應該要鼓勵符合條件的學生或員工接種疫苗，並且改善環境通風，並且在需要時加裝HEPA空氣過濾系統，以及要求人們佩戴口罩，上述方式都是經過實驗證實能減少病毒傳播的方法。

專家說，真正的問題在於，大多數辦公室、餐廳、美甲沙龍或學校，並不能找到氣流工程專家協助設置隔板，也無法評估室內通風情況，因此即使有隔板，人們仍應戴上口罩，以降低染疫風險。

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