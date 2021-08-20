　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國名醫張文宏提倡「與病毒共存」　慘遭網友霸凌：盲目崇拜西方

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲上海名醫、傳染病專家張文宏，因為提倡「與病毒共存」遭到霸凌。（圖／上海市衛健委）

記者林彥臣／綜合報導

在中國備受尊敬的上海傳染病專家張文宏，因為近日中國發生Delta變種病毒疫情肆虐，向中國社會提醒，要做好與病毒共存的心理準備，卻也因這番言論慘遭網友霸凌，痛批他是「盲目崇拜西方思想的叛徒」。

根據CNN報導，中國1年多以來，透過嚴密封鎖邊界，並迅速控制感染地區，對病毒「0容忍」的策略，很大程度上控制了疫情的傳播，儘管採取了嚴密的策略，但是在中國最繁忙的國際機場，還是發生了12起 Delta變種病毒的群聚感染，很快地就傳播全國一半的省份，不到3周已有1000起病例。

張文宏在微博上發文指出，現有的疫苗不可能完全控制病毒的傳播，即使所有人都接種疫苗仍有可能傳播，只是傳播的速度減緩，或減少死亡人數。

張文宏強調，越來越多高接種率的國家，如英國、新加坡正在選擇共存策略，希望它最終成為一個危險性較低的流行病，就像流感一樣。

▲▼英國倫敦,新冠肺炎,世界疫情,疫苗。（圖／路透）

▲英國已經採取「與病毒共存」的生活。（圖／路透）

但是張文宏的主張在中國網友之間，引起強烈的批判，有民族主義者稱他是「盲目崇拜西方思想的叛徒」，還有人稱他勾結外國勢力，想要破壞中國的防疫工作，還有人質疑他的學歷，挖出他20年前的博士論文，指責他抄襲。

黨媒《人民日報》7日就刊登了前衛生部長高強的投書，強烈批評與病毒共存想法，指責美、英等國無視人民健康與安全，導致疫情死灰復燃。

張文宏在18日打破沉默表示，「我們國家採取的抗疫策略是目前最適合我們自己的策略。鞋子合不合腳，自己穿了才知道」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
許藍方直播淚崩！　哽咽道歉了
岡山吳奇隆遭「公開處刑」　宣傳車羞恥對話曝光
王中平18歲校花女兒離台求學　「一家四口機場緊擁」淚崩
《料理之王2》殘酷淘汰！選手淚洗舞台「淘汰自己」
威力彩衝27億　「痣長在身體6部位」財運爆棚
她大便流血嚇壞衝門診　醫內診摸出「3顆1串」尷尬了
威力彩「第2區」這號開出196次！頭獎衝27億　業者曝超夯兩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沖繩宮古島感染飆「世界最嚴重」　市長拜託觀光客：別再來了！

台灣人住阿富汗客棧！時光凍結200年前　大堂播「A片」看完陷沉思

日本混血正妹「救了金牌選手」！本人IG曝光爆紅　牙買加來報恩了

第5例「台灣人染疫病逝」　越南疫情延燒…胡志明市成重災區

中國名醫張文宏提倡「與病毒共存」　慘遭網友霸凌：盲目崇拜西方

不滿沒東西偷！惡賊就地「炸屎」報復　主人爆氣尋人：等你來收

美國疫苗「利誘」中國周邊國？　華春瑩：疫苗作為反華工具不道德

接種輝瑞得到「急性血癌」！21歲男發燒就醫才知　父怒：他很健康

濟州島22年懸案！超過公訴期「嫌犯竟爽上電視」曝細節　警1招逮人

喬治亞帕運選手喝醉　把飯店警衛打到「骨折重傷」　被奪參賽資格！

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

機車族當心！越過慢車道「邊線」 沒打方向燈再折回...開罰1200元

沖繩宮古島感染飆「世界最嚴重」　市長拜託觀光客：別再來了！

台灣人住阿富汗客棧！時光凍結200年前　大堂播「A片」看完陷沉思

日本混血正妹「救了金牌選手」！本人IG曝光爆紅　牙買加來報恩了

第5例「台灣人染疫病逝」　越南疫情延燒…胡志明市成重災區

中國名醫張文宏提倡「與病毒共存」　慘遭網友霸凌：盲目崇拜西方

不滿沒東西偷！惡賊就地「炸屎」報復　主人爆氣尋人：等你來收

美國疫苗「利誘」中國周邊國？　華春瑩：疫苗作為反華工具不道德

接種輝瑞得到「急性血癌」！21歲男發燒就醫才知　父怒：他很健康

濟州島22年懸案！超過公訴期「嫌犯竟爽上電視」曝細節　警1招逮人

喬治亞帕運選手喝醉　把飯店警衛打到「骨折重傷」　被奪參賽資格！

沖繩宮古島感染飆「世界最嚴重」　市長拜託觀光客：別再來了！

「每人心中都有一位李行」　侯友宜：《汪洋中的一條船》讓我堅持理想

米蘭達7局無失分奪第9勝　仍穩居韓職三振王

基隆中元祭迎斗燈簡化遶境　以音樂進行民俗傳承

許藍方直播淚崩！　「眼眶爆紅」哽咽道歉：現在是不太好的示範

納達爾受腳傷影響決定退出美網　宣布提前結束2021年賽季

PLG未來統一公佈自由球員名單　薪資公開議題尚未定案

高端59.9萬人預約「疫苗還有剩」！莊人祥曝再開放時間點

台灣人住阿富汗客棧！時光凍結200年前　大堂播「A片」看完陷沉思

普渡聽耳語「米酒換水」！母子雙亡「輕吐9字」逼哭他：心好酸

國際熱門新聞

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

快訊／拜登表態：台灣若遭入侵　美國將回應

塔利班誓不種毒　恐讓聯合國人員苦笑

影／CNN記者賭命採訪！　遭塔利班AK-47「對頭瞄準」

義大利萬人淫亂趴　嗑藥性侵還溺死人

「救救孩子」阿富汗母親把嬰兒拋過鐵網

護士「解放豪乳」改當女優　月入560萬↑

有簽證逃不掉！阿富汗少女遭踩死

衝出人牆返國！他登機驚見全是空座位傻眼

奧運女神選手親曝奪金秘訣：賽前啪啪啪增加爆發力！

馬斯克宣布：特斯拉機器人將問世　推出時間點曝

塔利班接管阿富汗 坐擁價值近一兆美元礦藏

塔利班大打公關戰　為何可信度仍低？

更多熱門

相關新聞

高端疫苗還有剩！再度開放預約時間曝光

高端疫苗還有剩！再度開放預約時間曝光

第六輪高端疫苗預約20日中午結單，指揮中心公布最新統計，有59.9萬人完成預約，並沒有約滿61.4萬劑份量。其中20~35歲名民眾符合資格29.4萬，20日中午收單，有18萬人預約。指揮中心發言人莊人祥表示，目前高端還有疫苗檢驗封緘中，數量充沛，研擬29日前再次開放預約。

彰化女移工確診！足跡曝光

彰化女移工確診！足跡曝光

越南疫情燒　第5例台灣人病逝

越南疫情燒　第5例台灣人病逝

美疫苗利誘中國周邊國？華春瑩：疫苗當反華工具不道德

美疫苗利誘中國周邊國？華春瑩：疫苗當反華工具不道德

接種輝瑞後得「急性血癌」！21歲男副作用曝

接種輝瑞後得「急性血癌」！21歲男副作用曝

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情大陸戰疫張文宏

讀者迴響

熱門新聞

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

獨／PO「竹筍炒肉絲」被指虐嬰　桃園女神說話了

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面