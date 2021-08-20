高端59.9萬人預約「疫苗還有剩」！莊人祥曝再開放時間點

▲第六輪高端疫苗有59.9萬人完成預約。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

第六輪高端疫苗預約20日中午結單，指揮中心公布最新統計，有59.9萬人完成預約，並沒有約滿61.4萬劑份量。其中20~35歲名民眾符合資格29.4萬，20日中午收單，有18萬人預約。指揮中心發言人莊人祥表示，目前高端還有疫苗檢驗封緘中，數量充沛，研擬29日前再次開放預約。

據了解，此輪高端疫苗預約登記在8／13日結算，有約90萬人有意願接種，截至20日中午12點，總計59萬9613人完成預約，佔符合資格人數66%。以第六輪提供61.4萬劑疫苗估算，疫苗還剩約1.5萬劑。陳時中說，後續疫苗還在持續檢驗封緘，重啟登記之後估計有5萬人新登記選擇高端。

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▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

莊人祥說明，可提供施打疫苗數多於預接種人數，預計在29日前開放第二度預約高端疫苗作業，將從16日後新增的5萬名勾選高端疫苗民眾中選出，但加開預約人數須視未來檢驗封緘進度決定，目前還無法確定。另外，再次加開還是算在第六輪，因此可能出現一邊施打一邊預約的狀況。至於先前登記沒有預約者則會排到下一輪再次輪到高端時發送簡訊。

第六輪首度提供國產疫苗高端約61.4萬劑，8/16開放36歲以上一般民眾等60.5萬人預約，截至8/18中午12點收單，有41.9萬人預約，符合資格者完成預約比例69.25%。8/18結算後進一步開放20~35歲民眾預約，符合資格29.4萬，20日中午收單，有18萬人預約，佔符合資格人數66%，這些對象會在8/23到8/29完成接種。

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