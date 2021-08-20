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基隆放水燈遊行改遶境祈福　「不封街」採彈性交管措施

▲基隆放水燈遊行改遶境祈福 不封街採彈性交管措施出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆放水燈遊行改遶境祈福，不封街採彈性交管措施出爐。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

2021辛丑鷄籠中元祭將於21日晚間，迎來眾所矚目的放水燈花車遊行。今年因應新冠肺炎疫情影響，各祭典科儀採取人流管制，不開放民眾入場。基隆市文化局長陳靜萍再次強調，今年放水燈花車遊行的三大原則：不邀請表演隊伍、不徒步遊行與不進行封街管制。期疫情趨緩之際能繼續保持謹慎，維持百年傳統科儀。

陳靜萍表示，8月21日放水燈花車遊行將於晚間6點50分開始直播，今年放水燈花車遊行比照去年改為「車隊繞境祈福」，不邀請表演隊伍參與；不設觀賞台、觀眾席；不進行市區封街管制，由市府派警力（車）進行彈性交通維護。八斗子望海巷放水燈依往年方式，不開放民眾進場、同步進行交通及人流管制。

▲基隆放水燈遊行改遶境祈福 不封街採彈性交管措施出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲今年放水燈花車遊行的三大原則：不邀請表演隊伍、不徒步遊行與不進行封街管制。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

當日交通資訊「市區交通」：1、遊行當日市區道路仍維持通行，僅孝一路（忠四路至忠二路）、仁三路（愛三路至愛五路）及愛五路（仁二路至仁三路）間路段，遊行隊伍須逆向前進，將禁止非遊行車輛於19:30至21:00進入上述路段。2、市區道路號誌化路口皆依現況號誌運作，並配合路口執勤員警或義交視交通狀況進行手操燈。

3、大眾運輸:市區公車及公路客運路線及站位皆維持停靠上下客。經義一路進入市區路線（公車處及基隆客運）於18:15－20:15暫停「信五路口」、「市政府」站牌停靠上下客，增設臨停站位「信七路口」、「二信港東分社」供上下客使用。反向離開市區行駛動線及站位不受影響。

▲基隆放水燈遊行改遶境祈福 不封街採彈性交管措施出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲李姓宗親會斗燈首和花車穿梭市區道路。（圖／記者郭世賢翻攝）

4、首都客運1579路線往台北方向，於18:15至20:15暫停義一路「信五路口」、「市政府」站牌停靠上客，改經中正路接續東岸高架行駛，並於基港大樓前設立「臨時站」供上客使用。反向往基隆、八斗子方向行駛動線及站位不受影響。5、泰樂客運1558路線，於19:30至21:30時段行經基隆市區班次改道安樂路一段接中山一路，經民治平交通、港西街進入市區，由現況站位進行乘客上下車。出城往台北動線調整為港西街→右轉忠一路→左轉中山一路→接續安樂路銜接至原動線行駛。進出城車輛皆不行經成功市場。

6、其他國道客運路線，由國道1號進入基隆動線，於19:30至21:30時段，改經西岸高架橋→中山一路→民治平交道→港西街，利用臺鐵基隆車站北站環道路側空間或港西街原有站牌做為臨時下客站。出城動線維持現狀。7、望海巷放水燈：活動時間21:00至24:00於台2線（平浪橋至八斗子車站）進行封路管制，僅大眾運輸車輛及持有通行證明車輛由管制點管控放行。各國道客運及市區公車皆按原有班次發車。

▲基隆放水燈遊行改遶境祈福 不封街採彈性交管措施出爐。（圖／基隆市政府提供）

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