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廟口夜市手心之狼落網！偷摸她美臀稱不小心揮到　一關鍵打臉

▲基隆廟口夜市。（圖／翻攝林右昌臉書）

▲簡姓男子今年1月行經基隆廟口夜市時，故意觸碰花花的屁股後跑走。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝林右昌臉書）

記者林冠吟／基隆報導

基隆一名簡姓男子今年1月行經基隆廟口夜市時，看見一旁和友人講話的花花（化名），竟心生歹念，故意經過花花身邊，趁花花沒有防備之際，以右手偷摸花花的美臀後離開，被摸的花花氣得和朋友追上前攔住簡男，並報警處理。基隆地院審理後，依性騷擾罪，判其拘役40日，得易科罰金。

簡姓男子今年1月23日下午，經過基隆廟口夜市附近，看見站在旁邊和友人講話的花花，竟然刻意經過花花身邊，趁花花不注意時，偷摸花花的屁股後隨即逃離現場。當下嚇傻的花花，在驚嚇之餘仍和友人追趕逃跑的簡男，向簡男理論，並報警處理。

庭審時，簡男堅決否認有任何性騷擾行為，還向法官辯稱，自己是因為喝酒，走路手臂搖擺幅度太大，才會不小心碰到花花的屁股，後面跑走也是因為自己急著要上廁所，才會直接走掉。

法官審酌監視器畫面後發現，簡男經過花花身邊時，並非人擠人狀態，其伸出右手以手心滑過花花的屁股，過程中還回頭看一下花花，直到花花驚覺被摸，怒和友人追趕。

法官指出，簡男以「手心」觸碰花花的屁股，手心還持續自花花的屁股滑過，顯然是故意為之，因正常情況下，人手臂自然擺動時，手心應為朝內，簡男的手心卻朝外觸碰到花花的屁股，與常情不服，其手心滑過花花的屁股後還回頭望向花花，可見其有意識到右手手心已碰到花花的屁股，卻沒有縮手，還不加解釋逕自轉頭離開，非所謂行走間不小心接觸，不採信簡男的證詞，依性騷擾罪，判其拘役40日，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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