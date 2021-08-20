　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自家魚塭「養垃圾」來1車賺5千　一旁國有地也遭殃！悄悄撈百萬

▲何男等人在田寮區惡意棄置廢棄物遭檢調查獲 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲何男等人在田寮區惡意棄置廢棄物遭檢調查獲 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名何姓男子以收取每車2千至5千元不等之報酬，將廢木材、廢樹枝、廢磚塊等各種廢棄物丟至田寮區牛稠埔段某土地上，該處原本是自家魚塭，初估不法獲利金額達百萬以上，檢方認為他罪嫌重大，且有勾串共犯及滅證之虞，而有羈押之必要，向臺灣橋頭地方法院聲請羈押後，經法官諭知20萬交保。

▲何男等人在田寮區惡意棄置廢棄物遭檢調查獲 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲何男等人在田寮區惡意棄置廢棄物遭檢調查獲 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市政府環境保護局與保七總隊於去年3月間，發現田寮區牛稠埔段地號及未登錄地之國有與私人土地上，遭不法人士棄置大批廢棄物，據環保局調查，這塊地原先是作為魚塭使用，後來何姓地主不養魚後他的兒子疑似從108年間起，即容許清理業者載運包括廢木材、廢樹枝、廢磚塊等各種廢棄物到這塊土地上傾倒、堆置及掩埋，甚至將部分廢棄物掩埋在鄰近的國有土地及私人土地。

▲何男等人在田寮區惡意棄置廢棄物遭檢調查獲 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲何男等人在田寮區惡意棄置廢棄 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經檢察官與南區環境督察大隊、高雄市政府環境保護局等單位組成專案小組偵辦。於現場開挖清查廢棄物來源及長期跟監蒐證，於110年8月17日上午持搜索票前往被告何嫌住處及相關涉案廠商等地點執行搜索，並傳喚被告何嫌及廠商等15人到案說明。

▲何男等人在田寮區惡意棄置廢棄物遭檢調查獲 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲何男等人在田寮區惡意棄置廢棄 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

何男向清理業者收取每車2千至5千餘元不等報酬，初估不法獲利金額達百萬以上。經檢察官訊問後，認被告何嫌涉犯廢棄物清理法第46條第3款等罪嫌重大，且有勾串共犯及滅證之虞，而有羈押之必要，向臺灣橋頭地方法院聲請羈押後，經法官諭知20萬交保。

時間對我們來說完全沒用！

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
顏寬恒發3000份雞排！　時間、地點曝光
麥當勞早餐「薯餅沒了」！驚見地瓜條　業者曝原因
1萬元紓困金擴大發放！　下周一開始申請
產女嬰丟垃圾車　老公DNA親子鑑定出爐
彰化20歲女確診！曾去板橋、萬華　匡列採檢150人
快訊／下班小心！　新北2區發布一級淹水警戒
一動作「測你脂肪多厚」！　超過4cm泡芙人認證
充電樁大廠爆內賊！　竊價值34億機密跳槽大陸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」溺斃！男友痛哭：想在一起很久

趙介佑認詐欺+販毒　沒臉見家人「還沒反省完」自請收押

頭頂不綠了！垃圾車女胎屍親子鑑定出爐　DNA與夫妻皆相符

限時6hrs高雄衝台東採買！桃源人狂飆車　妻小都吐了回程仍卡關

指小開前夫媽寶挨告獲2連勝　黃宥嘉大賀：恭喜前夫被法院認證

變態機車男跟蹤OL上班瘋狂襲臀　她大叫驚逃竟還被迴轉逆向緊追

車用充電樁大廠飛宏科技爆內賊　竊價值34.4億機密跳槽大陸

半夜民宅水管爆裂噴水　找無人急叩警！神救援一招治百病

自家魚塭「養垃圾」來1車賺5千　一旁國有地也遭殃！悄悄撈百萬

屏東醉漢「警局旁騎車自撞」…一測數值爆表！身分曝光還是自己人

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

機車族當心！越過慢車道「邊線」 沒打方向燈再折回...開罰1200元

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」溺斃！男友痛哭：想在一起很久

趙介佑認詐欺+販毒　沒臉見家人「還沒反省完」自請收押

頭頂不綠了！垃圾車女胎屍親子鑑定出爐　DNA與夫妻皆相符

限時6hrs高雄衝台東採買！桃源人狂飆車　妻小都吐了回程仍卡關

指小開前夫媽寶挨告獲2連勝　黃宥嘉大賀：恭喜前夫被法院認證

變態機車男跟蹤OL上班瘋狂襲臀　她大叫驚逃竟還被迴轉逆向緊追

車用充電樁大廠飛宏科技爆內賊　竊價值34.4億機密跳槽大陸

半夜民宅水管爆裂噴水　找無人急叩警！神救援一招治百病

自家魚塭「養垃圾」來1車賺5千　一旁國有地也遭殃！悄悄撈百萬

屏東醉漢「警局旁騎車自撞」…一測數值爆表！身分曝光還是自己人

獨／新手媽副乳腫脹　醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

過節也做公益！鴻海中秋選品活動開跑　挹注社福團體近3千萬

計畫經濟方式！民眾不愛　國產和AZ恐過剩

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」溺斃！男友痛哭：想在一起很久

吉力吉撈加入味全龍　2.4年總值1293萬

落實防疫旅館清消整備　黃偉哲：提供民眾安心的住宿環境

彩券行老闆擴大集資！上期砸9.4萬中1.88萬　目標揪30萬拼27億

慣性偷吃20年！拜金妻「火力全開嗆1句」　網卻酸綠夫：你縱容的

麥當勞早餐「薯餅沒了」！驚見地瓜條　業者曝原因

喬治亞帕運選手喝醉　把飯店警衛打到「骨折重傷」　被奪參賽資格！

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

社會熱門新聞

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

獨／PO「竹筍炒肉絲」被指虐嬰　桃園女神說話了

嗆女外送員「破查某」！富王鴨肉小老闆下場出爐

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

大麻酸柴油入侵大學　牛肉麵老闆竟是毒梟

大四學長送回家…學弟醒來「屁股痛痛」一擦還有血崩潰！

即／14歲少女遺體找到了　救起落水男友反遭激流奪命

台灣最活躍黑幫「精神領袖」　愛上小35歲嫩妹

快訊／「保護傘」餐廳凌晨大火　濃煙竄滿整條街

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

即／高雄男獨爬柴山秘境「失蹤5天」成遺體！

國一小客車撞工程車　1男1女無生跡

快訊／基隆吉祥大樓爆「濺血圍毆」

女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議

更多熱門

相關新聞

徐弘儒／取締環保蟑螂保護家園

徐弘儒／取締環保蟑螂保護家園

近期各地陸續發現非法棄置廢棄物案件，舉凡林地、工地、河川地、空地甚至閒置廠房，都成為廢棄物遭惡意傾倒的地點。地主出租前應確認承租用途，出租後亦要多加巡視，以善盡管理注意義務。

德藝術家將海灘廢棄物變藝術裝置

德藝術家將海灘廢棄物變藝術裝置

載20噸廢料欲偷倒突卡輪！他鬼扯尿急

載20噸廢料欲偷倒突卡輪！他鬼扯尿急

歸仁警續破傾倒廢棄物案

歸仁警續破傾倒廢棄物案

黑心集團亂埋上萬噸廢棄物　祖墳與垃圾共眠

黑心集團亂埋上萬噸廢棄物　祖墳與垃圾共眠

關鍵字：

廢棄物田寮

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

獨／PO「竹筍炒肉絲」被指虐嬰　桃園女神說話了

楊冪緊擁小9歲男星！他「低頭猛蹭D胸」畫面曝光

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面