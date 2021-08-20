自家魚塭「養垃圾」來1車賺5千　一旁國有地也遭殃！悄悄撈百萬

▲何男等人在田寮區惡意棄置廢棄物遭檢調查獲 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名何姓男子以收取每車2千至5千元不等之報酬，將廢木材、廢樹枝、廢磚塊等各種廢棄物丟至田寮區牛稠埔段某土地上，該處原本是自家魚塭，初估不法獲利金額達百萬以上，檢方認為他罪嫌重大，且有勾串共犯及滅證之虞，而有羈押之必要，向臺灣橋頭地方法院聲請羈押後，經法官諭知20萬交保。

▲何男等人在田寮區惡意棄置廢棄物遭檢調查獲 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市政府環境保護局與保七總隊於去年3月間，發現田寮區牛稠埔段地號及未登錄地之國有與私人土地上，遭不法人士棄置大批廢棄物，據環保局調查，這塊地原先是作為魚塭使用，後來何姓地主不養魚後他的兒子疑似從108年間起，即容許清理業者載運包括廢木材、廢樹枝、廢磚塊等各種廢棄物到這塊土地上傾倒、堆置及掩埋，甚至將部分廢棄物掩埋在鄰近的國有土地及私人土地。

▲何男等人在田寮區惡意棄置廢棄 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經檢察官與南區環境督察大隊、高雄市政府環境保護局等單位組成專案小組偵辦。於現場開挖清查廢棄物來源及長期跟監蒐證，於110年8月17日上午持搜索票前往被告何嫌住處及相關涉案廠商等地點執行搜索，並傳喚被告何嫌及廠商等15人到案說明。

▲何男等人在田寮區惡意棄置廢棄 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

何男向清理業者收取每車2千至5千餘元不等報酬，初估不法獲利金額達百萬以上。經檢察官訊問後，認被告何嫌涉犯廢棄物清理法第46條第3款等罪嫌重大，且有勾串共犯及滅證之虞，而有羈押之必要，向臺灣橋頭地方法院聲請羈押後，經法官諭知20萬交保。

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