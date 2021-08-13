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社會 社會焦點 保障人權

載20噸廢料欲偷倒突卡輪！他鬼扯尿急　「好兄弟」都看不下去

▲袁姓男子載運廢塑膠混合物去台南市大內區偏遠地區偷倒，卻因連日大雨產業道路泥濘鬆軟，曳引車深陷其中動彈不得，而被台南市環保局會同善化分局員警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲袁姓男子載運廢塑膠混合物去台南市大內區偏遠地區偷倒，卻因連日大雨產業道路泥濘鬆軟，曳引車深陷其中動彈不得，而被台南市環保局會同善化分局員警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆7月「鬼月」，不肖人士載運廢塑膠混合物去台南市大內區偏遠地區偷倒，不料，卻因連日大雨產業道路泥濘鬆軟，曳引車深陷其中動彈不得，台南市善化分局巡邏員警發現後，立即通知台南市環保局人員會同稽查，查獲涉案42歲袁姓駕駛人，全案偵訊後移送台南地檢署擴大偵辦。

台南市環保局稽查人員指出，8月9日會同警方稽查時，駕駛人袁姓男子見到環、警人員上前稽查，神情極為慌張，辯稱尿急想暫借產業道路上廁所，但其曳引車上載了滿滿的廢塑膠混合物，估計至少有20公噸，袁男加上無法清楚交代廢棄物來源，連車子要前去的目的地也支吾其詞，全案依廢棄物清理法罪嫌移送台南地檢署調查偵辦中。

▲袁姓男子載運廢塑膠混合物去台南市大內區偏遠地區偷倒，卻因連日大雨產業道路泥濘鬆軟，曳引車深陷其中動彈不得，而被台南市環保局會同善化分局員警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局指出，隨車未持有事業廢棄物產生源及處理地點之證明文件，最高可處罰30萬元罰鍰外，偷倒廢棄物涉及行政刑罰，除依違反廢棄物清理法規定對涉案的行為人進行告發，多次犯案、惡性不改的慣犯，恐也會增加刑度，最高面臨5年有期徒刑，並可裁罰1500萬元。

▲袁姓男子載運廢塑膠混合物去台南市大內區偏遠地區偷倒，卻因連日大雨產業道路泥濘鬆軟，曳引車深陷其中動彈不得，而被台南市環保局會同善化分局員警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局指出，台南市輻員廣大，不肖業者總以為可以在偏僻地點棄置廢棄物，環保局表示，目前環、檢、警早就建立起打繫犯罪網絡，人力查緝外也會搭配科學儀器監控。此外，熱心的民眾在發現蛛絲馬跡也會主動檢舉，偷倒最後還是被發現。

環保局長謝世傑提醒民眾，不肖集團有時會以假身分證、冒名等方式向地主租用土地、倉庫，趁機載運廢棄物至承租地點堆置，規避合法廢棄物清除處理的高額費用。偷倒廢棄物地點被發現後，地主可能受到連累吃上官司，且需負起連帶清理賠償責任。

民眾如身為土地關係人應善盡管理之責，閒置土地應設置圍籬等阻隔設施或監視設備。出租土地、倉庫為防止土地遭受非法用途，租約中應明訂地主有權查看出租地並定期巡查，觀察土地及廠房是否被堆置廢棄物。若發現住家周遭出現任意棄置之廢棄物，請立即撥打公害陳情專線0800-066666、06-6572916轉222或1999市民服務熱線通報環保局處理，以有效遏止不法偷倒事件一再發生。

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