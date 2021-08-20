沒打疫苗不能領錢？高雄婦急奔郵局領500萬　固執嗆警：安啦！

▲高雄婦人誤信網路訊息，「沒打疫苗不能領錢」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市旗山區一名賴姓婦人誤信朋友轉傳訊息，「沒打疫苗就不能到金融機構領錢」，嚇得急忙請鄰居載她到車程1小時遠的郵局解除500萬元定存，所幸經警方、郵局人員及時勸阻，才讓她打消提款念頭。

75歲賴姓婦人日前接獲朋友轉傳的網路訊息，稱「沒打疫苗就不能到金融機構領錢」，她一看就慌了，以為自己畢生積蓄恐怕不保，18日中午趕緊請郭姓鄰居載她到郵局，解除500萬元定存，但郵局人員驚覺有異，連忙報警勸阻。

▲賴姓婦人堅信沒問題，還跟警方說：「我的錢，我要怎麼用是我的自由」。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方詢問賴姓婦人，提領500萬元金額用途，但她頻頻掛保證，絕對沒問題，還說：「我的錢，我要怎麼用是我的自由」，2名員警左一句、又一句，婦人就是聽不進去，只說「安啦！不會被騙！」員警又問：「領500萬要做什麼？買房子？」婦人固執地說：「我要用啊！用在哪裡，不用跟你說！」

2名員警和郵局人員持續追問賴姓婦人領錢用途，但她遲遲不願正面回應，也怕老婦人被詐騙，只好等到郭姓鄰居到郵局說明原因，這才了解，賴姓婦人誤信網路訊息，怕存在郵局的500萬元定存拿不出來，才會請鄰居載她下山，到車程1小時遠的郵局領回畢生積蓄。

▲郭姓鄰居(左1)到場解釋來由。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警得知原因後，便告訴賴姓婦人，絕沒這回事，前前後後共花了20幾分鐘，才讓賴姓婦人打消提款念頭。