　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妖嬌男公關陪長腿妹爽喝！為「酒怎麼倒」開打　老闆跟著慘了

▲▼酒吧偷營業。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市一家酒吧違規偷營業，因員工鬧糾紛意外引警察上門。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前金區某酒吧19日上午發生口角糾紛，1名員工因此受傷，警方接獲119轉報後抵達現場，發現業者違規營業，痛斥「講不聽」。許姓負責人也趕到現場後，發現惹事的是自家員工，也氣呼呼地說：「你們不是室友嗎？感情這麼差！」

警方表示，19日上午8點30分接獲119轉報，中華三路某酒吧發生糾紛，趕抵現場後，發現27歲藍姓員工左眼撕裂傷，救護人員正進行包紮。經了解，藍姓員工與周姓員工為室友、同事關係，常因工作意見產生口角，當天則是因為「酒該怎麼倒」而起爭執，藍姓員工先打周姓員工，後變成2人互毆。

▲▼酒吧偷營業。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全國二級警戒，但酒吧仍未停止營業。（圖／記者許宥孺翻攝）

現場客人見到藍姓員工受傷，但考量目前全國仍為二級警戒，陪侍酒吧仍須關閉停止營業，因此不敢通報警方，只敢打給119，但沒想到消防又轉報給轄區派出所，見到員警上門，現場6名員工、2名客人全傻眼。

酒吧許姓負責人被通知到場，發現惹事的是自家員工，氣得大罵：「又是你們！你們不是室友嗎？感情這麼差！」還透露已處理2人糾紛很多次，脾氣都很差。

▲▼酒吧偷營業。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方調閱監視器，發現男員工有進行陪侍聊天行為。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方於現場詢問案發過程時，發現桌上擺滿酒水，且未依防疫規定設置隔板，客人與員工相鄰而坐，沒保持社交距離，進一步詢問，員工也避重就清，經檢視監視器，發現男員工有陪侍行為並協助桌邊服務，因此將現場8人全部帶返所釐清，將函請市府衛生局認定裁處，並斷水斷電。

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
她嚇到「帝王蟹不是螃蟹！」　網指4大真相驚呆
史上最強泡麵？網求復刻「絕版杯麵」：絕對買整箱
14歲少女「遺體卡石縫」　男友崩潰下跪遭送辦
醫曬疫苗黃卡「AZ+莫德納」　網嚇：傳說被卡車輾2次的人
打完莫德納「被告知打錯了」！　全被施打成AZ
9月1日開學！各縣市學校「確診停課標準」一次看
獨／「桃園女神」被指虐嬰！社會局查證結果曝　她鞠躬道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖追撞畫面曝！祖孫3人同車南下2死　後座5歲孫女幸運輕傷

妖嬌男公關陪長腿妹爽喝！為「酒怎麼倒」開打　老闆跟著慘了

卡拉OK偷營業門半開警也來　沒隔板無實名制！14客+坐檯女全送辦

越南男發燒怕染疫「自投羅網」　緊急送醫PCR出爐

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！將被依略誘罪送辦

網抓柯文哲大印P圖假公文！誆收購靈骨塔　他抵押2屋被騙900萬

她匯款前猛講手機怪警管太多　得知保住200萬抱行員痛哭

照顧病母變虐母　女兒崩潰失控！6度逼下跪+爬行+自摑

阿北騎車恍神犁田40米　連人帶車慘摔頭破血流

夫嗆驗3孩DNA「看哪個不是親生」　妻遭趕出家門霸氣買房逆轉

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

楊丞琳忍痛開唱《帶我走》《年輪說》　扁桃腺化膿進急診...「點滴照」嚇壞粉絲

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

恐怖追撞畫面曝！祖孫3人同車南下2死　後座5歲孫女幸運輕傷

妖嬌男公關陪長腿妹爽喝！為「酒怎麼倒」開打　老闆跟著慘了

卡拉OK偷營業門半開警也來　沒隔板無實名制！14客+坐檯女全送辦

越南男發燒怕染疫「自投羅網」　緊急送醫PCR出爐

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！將被依略誘罪送辦

網抓柯文哲大印P圖假公文！誆收購靈骨塔　他抵押2屋被騙900萬

她匯款前猛講手機怪警管太多　得知保住200萬抱行員痛哭

照顧病母變虐母　女兒崩潰失控！6度逼下跪+爬行+自摑

阿北騎車恍神犁田40米　連人帶車慘摔頭破血流

夫嗆驗3孩DNA「看哪個不是親生」　妻遭趕出家門霸氣買房逆轉

恐怖追撞畫面曝！祖孫3人同車南下2死　後座5歲孫女幸運輕傷

渣堯洗白了！黃文星栗子頭反差萌　楚宣認證「黃帝」無誤

想等冬天再買除濕機！一看濕度動搖了　過來人勸敗：絕對不後悔

阿富汗「唯一女力」！她招兵買馬武裝抵抗塔利班　傳遭逮捕拘禁

東京「帕運選手村」出現首例確診！　比賽全面無觀眾舉辦

陳冠宇初登板給證書、票價大優惠 　樂天公布下半季主題日　

王志群出任桃園雲豹隊史首位總教練　盼榮耀家鄉的名字

學霸棄讀台大醫　母吞藥「以死相逼」！他泣訴：化學跟媽比算什麼

徐弘儒／取締環保蟑螂保護你我家園

愛莉莎莎不能拍出國題材「很痛苦」！ 消沉停滯1年：很對不起自己

社會熱門新聞

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

嗆女外送員「破查某」！富王鴨肉小老闆下場出爐

台灣最活躍黑幫「精神領袖」　愛上小35歲嫩妹

大麻酸柴油入侵大學　牛肉麵老闆竟是毒梟

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

即／14歲少女遺體找到了　救起落水男友反遭激流奪命

國一小客車撞工程車　1男1女無生跡

大四學長送回家…學弟醒來「屁股痛痛」一擦還有血崩潰！

獨／PO「竹筍炒肉絲」被指虐嬰　桃園女神說話了

快訊／「保護傘」餐廳凌晨大火　濃煙竄滿整條街

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議

快訊／飛鳶廣場現浮屍！順水流「一路漂往基隆港」

即／前民進黨北市高層子起訴　趙介佑涉販毒+組職犯罪

更多熱門

相關新聞

網抓柯文哲大印P圖假公文　誆收購靈骨塔詐4千萬

網抓柯文哲大印P圖假公文　誆收購靈骨塔詐4千萬

有詐騙集團假借北市府招標駐點醫院塔位名義，自稱代標公司，出示印有「市長柯文哲」的假公文，先支付人頭支票取得信任，再要被害人以現金支付印花稅保管費等，直到錢騙光、支票跳票才知道被騙，警方調查約有10人受騙，累積詐騙金額超過4千萬元，經專案小組調查後在新北市抓到洪姓主嫌等人。

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

整棟套房打包！高雄2學生宿舍開價破億　遭曝滿租仍要賣

整棟套房打包！高雄2學生宿舍開價破億　遭曝滿租仍要賣

不斷更新／各縣市學校「確診停課標準」一次看

不斷更新／各縣市學校「確診停課標準」一次看

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄新興分局酒吧營業斷水斷電陪侍

讀者迴響

熱門新聞

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

楊冪緊擁小9歲男星！他「低頭猛蹭D胸」畫面曝光

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

謝忻威力彩砸2600元…曝下注秘訣　真的中獎了！

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

快訊／101大樓千人集資80萬拚威力彩！若中頭彩　每人可分176萬

快訊／拜登表態：台灣若遭入侵　美國將回應

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

她晚上才吹冷氣「電費35000」　網路柯南揪出吃電怪獸

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面