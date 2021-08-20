妖嬌男公關陪長腿妹爽喝！為「酒怎麼倒」開打　老闆跟著慘了

▲高雄市一家酒吧違規偷營業，因員工鬧糾紛意外引警察上門。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前金區某酒吧19日上午發生口角糾紛，1名員工因此受傷，警方接獲119轉報後抵達現場，發現業者違規營業，痛斥「講不聽」。許姓負責人也趕到現場後，發現惹事的是自家員工，也氣呼呼地說：「你們不是室友嗎？感情這麼差！」

警方表示，19日上午8點30分接獲119轉報，中華三路某酒吧發生糾紛，趕抵現場後，發現27歲藍姓員工左眼撕裂傷，救護人員正進行包紮。經了解，藍姓員工與周姓員工為室友、同事關係，常因工作意見產生口角，當天則是因為「酒該怎麼倒」而起爭執，藍姓員工先打周姓員工，後變成2人互毆。

▲全國二級警戒，但酒吧仍未停止營業。（圖／記者許宥孺翻攝）

現場客人見到藍姓員工受傷，但考量目前全國仍為二級警戒，陪侍酒吧仍須關閉停止營業，因此不敢通報警方，只敢打給119，但沒想到消防又轉報給轄區派出所，見到員警上門，現場6名員工、2名客人全傻眼。

酒吧許姓負責人被通知到場，發現惹事的是自家員工，氣得大罵：「又是你們！你們不是室友嗎？感情這麼差！」還透露已處理2人糾紛很多次，脾氣都很差。

▲警方調閱監視器，發現男員工有進行陪侍聊天行為。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方於現場詢問案發過程時，發現桌上擺滿酒水，且未依防疫規定設置隔板，客人與員工相鄰而坐，沒保持社交距離，進一步詢問，員工也避重就清，經檢視監視器，發現男員工有陪侍行為並協助桌邊服務，因此將現場8人全部帶返所釐清，將函請市府衛生局認定裁處，並斷水斷電。