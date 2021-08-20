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社會 社會焦點 保障人權

限時6hrs高雄衝台東採買！桃源人狂飆車　妻小都吐了回程仍卡關

▲▼桃源居民來不及返程，一度遭卡關台東。（圖／高忠德提供）

▲桃源居民來不及返程，一度遭卡關台東。（圖／高忠德提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市桃源區聯外橋樑明霸克露橋遭湍急溪水沖斷，為解決居民受困2周民生問題，公路總局今（20）日開放封閉12年的台20線南橫公路梅山口至向陽管制路段供緊急通行。當地居民一早紛紛下山衝台東採買物資，不過，由於今天開放的時間最多僅6小時，稍早傳出有12部車，約30~40人趕不及回程的時間，一度被卡關在台東差點回不了家，居民無奈，「開到太太、小孩都吐了，一路沒停，但時間真的太趕。」

▲▼南橫梅山口至向陽開放緊急通行。（圖／高市原民會提供）

▲為解桃源受困3里民生問題，南橫梅山口至向陽開放緊急通行。（圖／高市原民會提供）

高雄桃源區居民受困山上將近2周，許多人家裡冰箱、物資都空了，為解決受困居民的燃眉之急，公路總局今開放梅山口至向陽緊急通行管制路段。這條路自莫拉克風災後，因水文地質不穩定道路封閉至今已12年，為居民緊急開放今（20）日與明（21）日之8:00~8:30、10:00~10:30及13:30~14:00，採前導後衛方式管制通行。

▲▼桃源居民衝南橫採買，但回程超過時間一度被卡關。（圖／高忠德提供）▲▼桃源居民衝南橫採買，但回程超過時間一度被卡關。（圖／高忠德提供）

▲桃源居民衝南橫採買，但回程超過時間一度被卡關在台東回不了家。（圖／高忠德提供）

在今天一早8點放行後，山區許多居民連忙開著車下山衝台東採買日常物資，不過，梅山部落災民高忠德接獲居民消息指出，大約有12部車子、30-40人左右來不及回程，被卡關在台東向陽管制站。他轉述，居民從開放通行後，一早就一路開往台東，中途也不敢吃飯，只有上一次廁所、加一次油就連忙去採買，有人開到車上載的太太、小孩都吐了，結果還是趕不及回程的時間。

高忠德說，這些居民大概3:15開到那邊才知道被卡關，怎麼講都不讓他們進去，現場鄉親在那邊等了40、50分鐘，回不了家很無奈。所幸後來經過溝通，公路總局同意放行，這些居民才又踏上回家之路。

▲▼台20線南橫公路梅山口至向陽管制路段臨時開放民生緊急通行需求說明。（圖／公路總局提供）

▲台20線南橫公路梅山口至向陽管制路段臨時開放民生緊急通行。（圖／公路總局提供）

公路總局甲仙工務段段長陳正偉今天表示，開放時間有滾動式檢討，經討論後，明天開始會提早到早上7點開始，下午回程最晚可以3點以前回來，最主要是希望可以方便里民通行，還沒搶通前都會持續開放。

不過，高忠德無奈表示，時間真的太趕了，這麼短的時間，顧慮到安全也不能開太快，居民都沒時間休息，真的希望時間能夠再長一點。

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