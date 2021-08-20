他打完2劑AZ「飛蚊症」竟上身！14天後快閃消失　醫師說話了

▲復健師打完2劑AZ疫苗後，出現飛蚊症。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名謝姓復健科醫師日前打完2劑AZ疫苗後，5天內雙眼出現飛蚊症，嚴重影響日常作息，因此到院看診，隔1個禮拜回診後，發現飛蚊奇蹟式消失不見。眼科醫師洪啟庭表示，近期遇到近百例飛蚊症，都與新冠疫苗有關，且這狀況只見於「AZ疫苗」，不過注射5天後，有98%患者在14天後消失。

收治病的輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，謝姓復健師過去沒有飛蚊症困擾，他到院時主訴，最近只有打AZ疫苗，也沒有感冒、外傷，大約打完第2劑後的第5天開始發生，雙眼大約有2至3隻漂浮物，但打第一劑時沒有症狀。

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▲玻璃體為玻尿酸與膠原纖維蛋白組成，玻尿酸可以吸收大量的水分，使眼球具有彈性，膠原纖維蛋白則為玻璃體的支柱。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭說，經檢查眼底，謝姓復健師的周邊視網膜並沒有明顯的視網膜破洞或格子狀退化，中央視網膜也正常，視網膜也沒有出血現象，診斷應為「玻璃體混濁」、也就是俗稱「飛蚊症」。不過目前並無專治飛蚊症藥物，因此請他繼續觀察，下周再回診。

「回診時，飛蚊奇蹟似地消失了！」洪啟庭指出，一般飛蚊症，有11%案例會在1個月至5年內才會消失，但謝姓復健師注射疫苗2個禮拜後就自行消失。

洪啟庭統計，近期約有百來例飛蚊症個案，都與新冠疫苗有關，年齡從年輕到年長者都有，混打疫苗的不算在內，施打莫德納疫苗也沒有出現症狀，只發現注射「AZ疫苗」後第5天內，可能誘發飛蚊症，不過有98%患者會在14天後自動消失。

▲施打AZ疫苗後，玻尿酸中的水分會自動釋放到玻璃體，使視網膜產生陰影，大腦會解讀為飛蚊症。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭說，有些人接受過重大手術或是頭部外傷，也會出現飛蚊症狀。2018年他曾與日本組成跨國醫療團隊，發現一但人類有外來侵襲分子，會導致大量酶破壞玻璃體正常構造，此時玻尿酸的水分將大量釋出於玻璃體中，由於水分形狀大小不一，光線最後成像於視網膜上，再將訊息經視神經傳遞至大腦，大腦就會解讀成各形狀的動物，例如蚊子、蒼蠅、蝌蚪等。

▲復健師回診後，飛蚊症奇蹟似消失。（圖／記者許宥孺翻攝）

洪啟庭指出，打AZ疫苗、罹患登革熱和病毒性感冒，其實都和病毒有關，研判才可能出現飛蚊症；至於莫德納疫苗為mRNA，非腺病毒載體疫苗，才可能沒出現飛蚊症狀，不過仍待研究。

洪啟庭強調，打完AZ疫苗後，若出現飛蚊症狀，不需緊張，第一時間應找眼科醫師求助，此種飛蚊症狀屬可逆性，大部分會在14天內痊癒。

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